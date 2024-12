Agente di Polizia penitenziaria muore a 57 anni, addio a Antonio Discianni

Quarrata, 26 dicembre 2024 – Antonio Discianni è morto nel giorno di Natale lasciando nello sgomento la famiglia, gli amici e i colleghi di una vita. Una scomparsa prematura quella di Discianni, dirigente dell’Uspp (Unione Sindacale Polizia Penitenziaria) che aveva solo 57 anni. Era in servizio al carcere di Prato. Una malattia, scoperta pochi mesi fa, troppo presto lo ha strappato all’affetto dei suoi cari.

Residente a Quarrata è stato assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria e ha ricoperto ruoli sindacali a livello regionale nell’Us Polizia Penitenziaria.

Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio comparsi sui social, dove colleghi e amici lasciano un ricordo. Tra i tanti anche lo stesso sindacato di polizia scrive: “Con il suo attaccamento alla divisa della Polizia Penitenziaria ha sempre fatto la differenza con la sua esperienza e la sua irreprensibile attività. Ci piace ricordarlo indomito e sempre pronto a portare avanti le sue idee con innata passione per la giustizia”. E ancora altri: “Non dimenticherò mai la passione che metteva nel lavoro e quella passione sfrenata per il calcio”; “In questo giorno speciale va via un pezzo di storia della Casa Circondariale di Prato, Sei stato un esempio per noi tutti sia come collega che come uomo “