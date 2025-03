Valdelsa, il fiume Ombrone supera i 6 metri ma la provincia respira

Siena, 16 marzo 2025 – L’emergenza maltempo è rientrata. Anche in Valdelsa che era zona rossa per via del pericolo di esondazione dei fiumi. Tanto che il Centro di coordinamento dei soccorsi (Ccs), guidato dal prefetto e attivato presso il comando provinciale dei vigili del fuoco, è stato chiuso. La provincia è rimasta in allerta arancione fino alla mezzanotte scorsa con due unità aggiuntive alla centrale operativa del Ruffolo, mentre i sei uomini del nucleo fluviale di Siena dovrebbero rientrare stamani in sede. La situazione è tornata dunque alla normalità dopo la grande paura di venerdì, anche se continuano piccole segnalazioni di smottamenti. Vedi il movimento franoso al chilometro 29 della Sp 408 tra Gaiole e Coltibuono dover la Provincia ha messo la segnaletica provvisoria. Riflessi dell’emergenza maltempo che ha travolto la zona nord della Toscana si sono visti ieri in alcuni supermercati dove è comparso un cartello che annunciava il mancato rifornimento di alcuni prodotti.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è stato impegnato durante l’ondata di maltempo. In particolare verso le 2 di ieri è stato aperto il servizio di piena sul fiume Ombrone e sono iniziate verifiche. A Buonconvento, in particolare il fiume ha raggiunto i 6 metri e mezzo, un livello piuttosto importante. In provincia di Siena innalzamenti da segnalare anche per Orcia, Arbia e Merse, che però hanno defluito bene fino alle rispettive confluenze con il fiume Ombrone. Intense precipitazioni hanno ingrossato i fossi e i canali del padule di Sovicille, nel quale però non si sono riscontrati particolari disagi. Le squadre di Cb6 hanno anche ispezionato le idrovore, tutte regolarmente in funzione.

“La richiesta fatta dal presidente della Toscana Eugenio Giani al governo, di dichiarare lo stato di emergenza nazionale, è al vaglio del ministero della Protezione Civile e segue una precisa istruttoria. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione, certi che, come sempre, il governo Meloni farà tutto quello che è necessario a tutela della popolazione toscana”, è intervenuto ieri il deputato e vice coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.