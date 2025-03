Neonato salvato dai vigili del fuoco, sette persone soccorse

Fauglia (Pisa), 15 marzo 2025 – Sette persone, tra cui un neonato e due anziani, sono state portate in salvo dai vigili del fuoco di Arezzo che sono intervenuti a Fauglia: si tratta di personale del Mo.c.r.a. (modulo di contrasto al rischio acquatico) del comando di Arezzo. I vigili del fuoco sono arrivati a Fauglia in via Mazzoncino e lì hanno soccorso due famiglie: in tutto sette persone, tra cui un neonato e due anziani, rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa dell'innalzamento dell'acqua.

Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto al recupero e al trasporto delle persone in una zona sicura, tramite l'utilizzo di un gommone.

Intanto in Toscana resta l'allerta rossa per rischio idraulico del reticolo principale fino alla mezzanotte di sabato 15 marzo sulle aree del Valdarno Inferiore, Arno costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese. Scende ad arancione sul Mugello, l'alto Mugello, Firenze e il Valdarno Superiore. Diventa gialla, infine, sul resto della regione. Domenica allerta arancione per rischio idraulico sul Valdarno Inferiore, Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese. E allerta gialla su Mugello, Firenze, Valdarno Superiore fino alle 14. "Il colmo di piena lungo l'asta dell'Arno è già transitato, a Pisa e Pontedera è in calo al secondo livello. In calo al primo livello a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli e Fucecchio, ma teniamo comunque alta l'attenzione", sottolinea il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.