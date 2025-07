L’ex capitano Bruni: "Tittia può arrivare a superare Aceto"

"Ormai sono un habituè delle vittorie". Commenta così il successo di Tittia e Diodoro Fulvio Bruni, ex capitano vittorioso della contrada di Fontebranda.

"Direi che siamo ‘fortunati’, come dicono tutti, lascio agli altri i commenti. Giovanni Atzeni ha scelto un cavallo che conosce, che ha allenato tutto l’anno, prendendosi anche dei rischi, ma lui è il miglior fantino di Piazza, e credo che sia difficile disconoscere questa verità. Ad oggi potrebbe superare Aceto, almeno per quel che riguarda i Pali vinti nell’Oca, con questo Tittia è a quattro, Aceto ha il primato di cinque, ma facciamolo arrivare a sei!". Per il coordinatore provinciale di Forza Italia Alessandro Pallassini, contradaiolo dell’Oca è Alessandro Pallassini, segretario provinciale di Forza Italia è "una vittoria da "pelle d’oca". C’è stata grande professionalità da parte del fantino, perché non abbiamo chiesto niente a nessuno. Avevo la sensazione di vincere perché il cavallo oltre ad essere bellissimo è di un caro amico. Il fantino è vincente e di grande professionalità".

Tra i contradaioli che festeggiano c’è anche il consigliere comunale di Forza Italia "Una vittoria che profuma di nuovo e di antico – spiega Falorni -. Un Palio alla vecchia maniera, un Palio da Oca, come una volta. Ricordo mio fratello Fabrizio che mi manca, e morì da capitano in carica, lo sento molto vicino".

Eleonora Rosi