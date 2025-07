Mobilità in trappola, il peso dei lavori sulle strade senesi. La mappa dei cantieri

Siena, 21 luglio 2025 – Come ampiamente preannunciato, iniziano oggi, 21 luglio, i lavori per il rifacimento del ponte sul Canale Maestro della Chiana, a Valiano, frazione di Montepulciano, lungo una direttrice strategica per i collegamenti tra la bassa provincia di Siena e i territori di Arezzo e Perugia. Durata prevista dell’intervento, otto mesi; individuati, per il traffico veicolare, itinerari alternativi. Si aggiunge così un altro tassello al quadro della circolazione nel sud senese, alle prese con la necessità di effettuare opere anche ingenti che impattano però sulla viabilità, con riflessi sia sulla mobilità dei residenti sia sul movimento turistico.

C’è poi è la questione del ponte sul torrente Foenna, tra i territori di Torrita e Sinalunga, sbocco verso l’autostrada A1 e la superstrada Siena-Perugia, i cui lavori, ancora non iniziati, dovrebbero durare un anno e che dovrebbe essere temporaneamente sostituito da un bypass per la cui realizzazione - preliminare alla chiusura del ponte - si sono attivati i due Comuni, promuovendo anche un’inedita ‘sottoscrizione’. Quando si trovano le risorse (solo in questi due casi, quasi 2 milioni e mezzo di euro, di provenienza statale) e si può dunque intervenire “su un tema centrale per la sicurezza dei cittadini e del nostro territorio – ha fatto notare la presidente della Provincia Agnese Carletti – come quello dei ponti”, non si può che essere soddisfatti.

A preoccupare sono però, appunto, le conseguenze sulla mobilità che vuol dire anche economia dei territori. Maggior apprensione viene dalla Val d’Orcia. È in corso la progettazione preliminare del ponte Nove Luci, sulla Sp 18, tra Castiglione d’Orcia e Pienza, crollato nel 2012; un’opera da 13 milioni di euro, finanziata dalla Regione, che richiederà quindi anni. Interventi della Provincia in corso a Montalcino, al ponte sulla Sp 45 del Brunello; a Castiglione d’Orcia, al ponte lungo la Sp 22 della Grossola; a Buonconvento, per la costruzione del nuovo ponte sullo Stile, dove i lavori sono stati consegnati. I disagi maggiori derivano dalla perdurante chiusura, lungo la Cassia, della galleria Le Chiavi, che impone una deviazione di circa 45 minuti attraverso Radicofani (ma l’Anas ora assicura per ottobre una parziale riapertura), e dalla recente chiusura della galleria Torrenieri, sempre di competenza dell’Anas, che ‘spezza’ la tratta Siena-Roma, imponendo il passaggio da Montalcino, e che dovrebbe risolversi per settembre.