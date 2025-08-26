“La strada racconta“ di Luca Bonechi. Ricordi e paesaggi lenti... a pedali

Ultima settimana di eventi per la rassegna "Monteriggioni Estate". Dopo lo spettacolo "Trucioli" de Gli Omini, andato in scena nel cuore del Castello, gli eventi si spostano al complesso di Abbadia Isola. Stasera alle 21 in scaletta "La Strada racconta" con Luca Bonechi, voce narrante Matteo Marsan e musica di Giacomo Bartaletti.

Un viaggio intimo e collettivo allo stesso tempo, che parte da un libro e si trasforma in una vera narrazione scenica, tra ricordi, paesaggi e lentezza. Giovedì 28, alle 21, protagonista il jazz con "ArDuo": sul palco Stefano "Cocco" Cantini (sax e altro), tra i più raffinati musicisti della scena europea, e Antonello Salis (pianoforte e fisarmonica), artista dall’energia incontenibile e dall’inventiva inesauribile. Due maestri che intrecciano linguaggi sonori in un dialogo improvvisativo sospeso tra poesia e libertà espressiva. In seno a ‘Ritratti in Jazz.

Mercoledì 27 alle 21, ai Giardini di Belvedere, "Fantasie del Circo" di e con Massimo Minucci – Pugno di fuoco. Uno spettacolo per le famiglie e bambini, che unisce la tradizione circense alla magia del teatro di strada. Sabato 30 alle 21, Castello di Monteriggioni, Piazza Alighieri, "Jungle Society in Concerto". Con Simone Giustini, Francesco Guarini, Cristian Alberti, Silvia Giangrossi, Federico Recenti e Lorenzo Cantù. Un concerto che mescola groove contemporanei, influenze jazz-funk e una forte energia collettiva.

La Jungle Society è un progetto musicale giovane e vitale, capace di fondere sonorità urbane e tradizioni, regalando un live travolgente e partecipativo.

Fabrizio Calabrese