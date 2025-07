La Carmen danza in piazza Grande. Stasera due première di livello

Gli istinti della Carmen di Bizet si muovono sul palco di Piazza Grande, a Montepulciano, per la serata di danza contemporanea attesa al 50° Cantiere Internazionale d’Arte. Lo spettacolo intitolato ’Dance concert’ coniuga due prime assolute: la coreografia di Giovanni Napoli interpretata dalla Compagnia Cantiere Danza e la creazione di Stephan Brinkmann per l’Ensemble Palazzo Ricci composto da giovani provenienti dal German Kolleg di Renania e Westfalia.

Fin dal mattino risuonano i differenti linguaggi delle arti, a partire dalle 10, quando si rinnova allo storico Caffè Poliziano il ciclo Bach at breakfast, riservato agli allievi dell’Istituto di Musica Henze. Alle 18 nella Chiesa del Gesù è invece in programma il secondo appuntamento con la Serie Mozart - Amadeus e le virtuose che presenta in forme nuove i concerti per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart. Tra i momenti più attesi c’è la danza in Piazza Grande, con l’ideazione e il coordinamento di Azzurra Di Meco. Alle 21.30, prende avvio il dittico denominato Dance concert per evidenziare la centralità della musica dal vivo nella performance. La prima parte, Ravel - Themes and variations, è dedicata al compositore Maurice Ravel. È invece dedicata alla figura della Carmen di Bizet la seconda parte. Del tutto originale anche la parte musicale, trascritta per pianoforte a quattro mani ed eseguita dal vivo da Elia e Betsabea Faccini.

Al Castello di Sarteano, sempre alle 21.30, torna in scena l’apprezzatissimo ’L’Assemblea degli Animali’, spettacolo di prosa firmato da Laura Fatini, a partire da un testo di Filelfo, per analizzare l’impatto dell’essere umano sulla natura e sul regno animale, con musiche originali commissionate a Luca Mauceri, per la regia di Laura Fatini.