Muore a 59 anni Ivano Bisconti, fu candidato sindaco ad Abbadia San Salvatore

Abbadia San Salvatore (Siena), 3 agosto 2025 – E’ morto a soli 59 anni per una malattia Ivano Bisconti, imprenditore nel settore della pelletteria e capogruppo del centrodestra in consiglio comunale ad Abbadia San Salvatore. Bisconti era stato candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2024; era responsabile di Forza Italia dell’Amiata e faceva parte del direttivo provinciale del partito.

Cordoglio da parte del Comune di Abbadia, che sui social lo ricorda così: “Abbadia San Salvatore saluta con profonda commozione Ivano Bisconti, capogruppo della lista “Libera Abbadia” e candidato sindaco alle ultime elezioni comunali. Figura di grande correttezza e umanità, Ivano è stato un cittadino fortemente legato al suo paese, sempre pronto a mettersi a disposizione della comunità con impegno, passione e spirito di servizio. Ha saputo rappresentare le proprie idee con determinazione ma anche con rispetto, dando un contributo autentico alla vita pubblica di Abbadia. Il Comune di Abbadia San Salvatore esprime la propria vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che oggi ne piangono la perdita”.

Tantissimi i messaggi sui social da parte di compagni di strada nel percorso politico e non solo. “Pur nella diversità delle visioni politiche, Ivano non è mai stato un nemico. È stato un interlocutore leale, rispettoso e corretto, capace di portare avanti le proprie idee con passione e senza mai perdere il senso del confronto civile. Lo ricordiamo per il suo impegno sincero nei confronti della comunità e per la dignità con cui ha affrontato il percorso elettorale. Alla sua famiglia, agli amici e a chi gli è stato vicino, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”, è il messaggio del Partito Democratico di Abbadia, mentre “Uniti per cambiare” scrive: “Pur provenendo da posizioni diverse, desideriamo ricordarlo per la sua volontà e per l’impegno profuso nella vita pubblica, sempre segno di dedizione e valore. In questo momento di dolore, ci uniamo con rispetto e partecipazione al cordoglio della famiglia”.

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Siena "esprime il suo più profondo e sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Ivano Bisconti, capogruppo di centrodestra nel Comune di Abbadia San Salvatore. La sua figura mancherà enormemente nel dibattito politico e nel tessuto sociale di Abbadia e di tutta la provincia. L’intera comunità di Fratelli d'Italia Siena, i suoi dirigenti, iscritti e militanti, si stringe con un forte e commosso abbraccio ai familiari di Ivano”.