E’ morto Giuliano Ghiselli. Siena e il Bruco in lutto

E’ morto ieri Giuliano Ghiselli, attore, cantante e organizzatore di casting cinematografici. Quando si girava un film a Siena, la prima persona a cui le case di produzione si rivolgevano era proprio lui, perché era un vero professionista del settore.

La sua è stata una lunga carriera iniziata con il cabaret e la musica: era componente di un gruppo musicale a Siena che si chiamava ’I Jolly’. E’ stato attore in moltissimi film e tra i protagonisti di ’Caino e Caino’ del 1993, per la regia di Alessandro Benvenuti. Piccole parti anche in pellicole cult come ’Fantozzi - Il Ritorno’, o ’A spasso nel tempo’ con Christian De Sica e Massimo Boldi. Era spesso chiamato da registi come Carlo Verdone, Neri Parenti e Carlo Vanzina. Ha lavorato anche in teatro in testi di matrice rinascimentale come ’Il coltellino’ e ’Il San Bernardino da Siena’ del regista Luca Rossi per il Metateatro. Contradaiolo appassionato del Bruco, dove è stato alfiere di Piazza dal 1956 al 1965 e barbaresco, Ghiselli ha lavorato nelle televisioni di Siena conducendo programmi di interattenimento soprattuto nei giorni del Palio. Era figura eclettica che sapeva passare da un ruolo a un altro con grande spirito e ironia.

Molto amato dai senesi per la sua ironia, sapeva divertirsi e far divertire. La sua morte è dunque una grande perdita per la città: pur essendo un vero professionista del mondo dello spettacolo, era rimasto sempre legato a Siena e al Bruco, dove la sua scomparsa lascia un grande vuoto.

Massimo Biliorsi