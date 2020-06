Siena, 20 giugno 2020 - Alex Zanardi è gravissimo ma stabile. Questo dicono i medici che lo hanno operato all'ospedale Le Scotte di Siena dopo il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto il campione paralimpico. Si è scontrato con un camion che veniva in direzione opposta sulla statale 146 nel territorio comunale di Pienza.

Era con altri ciclisti durante una delle tappe di Obbiettivo Tricolore, una pedalata benefica che attravera lo Stivale e che vedeva Zanardi protagonista, come sempre del resto per uno sportivo che ha fatto della solidarietà la sua bandiera. Un incidente che si somma a quello del settembre 2001, quando perse le gambe in pista in un terribile scontro al tempo in cui era un campione di automobilismo.

Come sta Zanardi

Le condizioni dell'ex pilota automobilistico sono stabili anche se permangono complessivamente gravi, al punto che Zanardi cautelativamente è tenuto in coma farmacologico, dopo aver subito un delicatissimo intervento chirurgico alla testa.

Il grave trauma facciale

A descrivere le sue condizioni al suo arrivo al policlinico senese, il neurochirurgo Giuseppe Oliveri, che lo ha operato. "E' arrivato da noi con trauma cranico facciale importante, con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale. E' stato operato per 'rattoppare' e adesso la situazione permette di curare". Poi ha aggiunto che Zanardi "ha fatto una tac subito dopo l'intervento e ora ha un catetere per la misurazione della pressione intracranica. L'intervento è andato come doveva andare, e' la situazione iniziale che era tanto grave". Quanto al decorso, il chirurgo che non ha voluto azzardare previsioni. Le condizioni di Zanardi potrebbero stabilizzarsi "in una settimana o dieci giorni. Poi potrà essere risvegliato e valutato".

Interrogati gli organizzatori della manifestazione

Gli organizzatori della manifestazione durante la quale c'è stato l'incidente di Zanardi sono stati interrogati dai carabinieri - LEGGI L'ARTICOLO

La dinamica dell'incidente

Secondo le testimonianze, erano le 16.45 circa quando Zanardi avrebbe perso il controllo della sua handbike andando a sbattare con la testa contro un camion con rimorchio che proveniva dalla direzione opposta. L'handbike si è ribaltata, Zanardi è finito in una fossetta. E' l'impatto con la cabina del pesante mezzo a procurare i gravissimi danni cerebrali.

"Un minuto prima scherzava, era allegro"

Pochissimo prima dell'incidente Zanardi "era allegro, come sempre - dice il ct di paraciclismo Mario Valentini -. Sulla salita gli ho fatto vedere l'aranciata, mi ha urlato dammene un po'. Si scherzava, e in discesa andava piano, non era una grande discesa... e poi c'era il rettilineo... all'imbocco della curva ha cambiato traiettoria".

L'inchiesta: fascicolo della procura

La procura di Siena ha aperto un'inchiesta sull'incidente. Il pm di turno Serena Menicucci ha svolto un sopralluogo nel punto dell'impatto. L'inchiesta punta a chiarire sia le cause dell'incidente sia anche le modalità logistiche dell'evento organizzato da Obiettivo 3 della quale Zanardi è fondatore. Il sindaco di Pienza Manlio Garosi ha fatto sapere di non essere stato informato dello svolgimento della manifestazione sulla strada del suo comune.

Indagato l'autista del camion

Come atto dovuto, è indagato l'autista del camion contro cui Zanardi ha sbattuto. E' un 44enne. L'uomo è risultato negativo al test su droga e alcol. I carabinieri hanno sequestrato i mezzi coinvolti e hanno acquisito un video amatoriale che potrebbe rivelarsi utile. L'autista del mezzo pesante è residente in provincia di Siena.

I familiari al capezzale del campione

All'ospedale è arrivata poco dopo l'incidente la moglie di Zanardi, Daniela, che era al seguito della carovana e ha seguito le fasi dei soccorsi. In ospedale c'è anche il figlio del campione, Niccolò, oltre ad altri parenti, tra cui il fratello di Daniela e la nipote della donna.

La Toscana il suo amore: qui vive

Tantissimi i messaggi di affetto per Zanardi che arrivano dalla Toscana. Il campione aveva amici un po' ovunque, da Montalcino all'Elba fino a Castiglione della Pescaia, dove ha una casa - LEGGI L'ARTICOLO

Di fronte alle Scotte stazionano decine di giornalisti

Tutto il mondo sportivo guarda all'ospedale Le Scotte di Siena dove il campione è ricoverato. Ci sono decine di giornalisti. L'accesso in ospedale non è consentito e sono stringenti i protocolli per rispettare le misure anti coronavirus, anche per chi sta all'esterno.