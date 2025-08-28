Incidente sulla A1, coinvolti due mezzi pesanti e un’auto. Lunghissime code

Chiusi (Siena), 28 agosto 2025 – Una decina di chilometri di coda in una giornata molto difficile per il traffico sull’arteria più importante d’Italia, l’A1, l’Autostrada del Sole.

Un incidente è avvenuto nella zona di Chiusi, al chilometro 406, intasando il tratto tra le uscite di Fabro e Valdichiana, sulla carreggiata in direzione di Firenze, con il coinvolgimento di due camion (uno militare) e un'auto. Secondo le prime informazioni, l’auto avrebbe tamponato il mezzo militare; illeso il conducente, la passeggera lievemente ferita.

Il traffico defluisce su una sola corsia. Ci sono delle indicazioni di Autostrade per cercare di limitare i disagi: a chi viaggia in direzione di Firenze, è consigliato di uscire a Orte, percorrere la E45 verso Perugia per poi rientrare in autostrada a Valdichiana.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso tra cui i vigili del fuoco di Montepulciano.

In precedenza c’era stato un altro incidente ma lungo l’Autopalio, la Firenze-Siena, per fortuna senza conseguenze per una coppia finita fuori strada con l’auto: solo un grande spavento.

Tornando sulla A1, invece, un altro disagio ma di minore entità è stato registrato nel tratto umbro: 3 chilometri di coda fra Attigliano e Orvieto a causa di un veicolo in avaria, sempre sulla carreggiata in direzione nord.