Illuminazione pubblica. Bando prorogato

A Colle più tempo per presentare progetti sull’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Il Comune ha prorogato al 2 ottobre la scadenza per le proposte di finanziamento finalizzate all’efficientamento della rete di illuminazione pubblica. La decisione consente a imprese e operatori del settore di disporre di un tempo maggiore per elaborare progetti mirati alla riqualificazione energetica dell’impianto cittadino. L’intervento rientra nel piano comunale per la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica. I progetti dovranno puntare su risparmio energetico, riduzione delle emissioni e introduzione di tecnologie intelligenti, come i sistemi di regolazione automatica della luce e lampade a Led ad alta efficienza. La previsione, oltre a rifare completamente l’illuminazione pubblica di Colle, comprende anche interventi specifici per l’illuminazione dei monumenti e delle mura, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città attraverso soluzioni tecnologiche sostenibili e di qualità. L’obiettivo è rendere l’intera rete di illuminazione più moderna, sostenibile e funzionale, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio urbano e alla sicurezza nelle ore notturne. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il vicesindaco Marco Speranza. "L’efficientamento energetico – afferma il vicesindaco Marco Speranza (foto) – è una delle sfide centrali per i Comuni. Migliorare l’illuminazione pubblica non è solo una scelta ambientale, ma anche un modo concreto per offrire ai cittadini spazi urbani più sicuri, vivibili e moderni".

Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune.

Lodovico Andreucci