La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaIlluminazione pubblica. Bando prorogato
18 ago 2025
LODOVICO ANDREUCCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Illuminazione pubblica. Bando prorogato

Illuminazione pubblica. Bando prorogato

A Colle più tempo per presentare progetti sull’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Il Comune ha prorogato al 2 ottobre la...

A Colle più tempo per presentare progetti sull’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Il Comune ha prorogato al 2 ottobre la...

A Colle più tempo per presentare progetti sull’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Il Comune ha prorogato al 2 ottobre la...

Per approfondire:

A Colle più tempo per presentare progetti sull’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Il Comune ha prorogato al 2 ottobre la scadenza per le proposte di finanziamento finalizzate all’efficientamento della rete di illuminazione pubblica. La decisione consente a imprese e operatori del settore di disporre di un tempo maggiore per elaborare progetti mirati alla riqualificazione energetica dell’impianto cittadino. L’intervento rientra nel piano comunale per la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica. I progetti dovranno puntare su risparmio energetico, riduzione delle emissioni e introduzione di tecnologie intelligenti, come i sistemi di regolazione automatica della luce e lampade a Led ad alta efficienza. La previsione, oltre a rifare completamente l’illuminazione pubblica di Colle, comprende anche interventi specifici per l’illuminazione dei monumenti e delle mura, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città attraverso soluzioni tecnologiche sostenibili e di qualità. L’obiettivo è rendere l’intera rete di illuminazione più moderna, sostenibile e funzionale, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio urbano e alla sicurezza nelle ore notturne. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il vicesindaco Marco Speranza. "L’efficientamento energetico – afferma il vicesindaco Marco Speranza (foto) – è una delle sfide centrali per i Comuni. Migliorare l’illuminazione pubblica non è solo una scelta ambientale, ma anche un modo concreto per offrire ai cittadini spazi urbani più sicuri, vivibili e moderni".

Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune.

Lodovico Andreucci

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata