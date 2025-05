Attività in centro, avanti con le idee

C’è ancora tempo per il bando pubblico del Comune per la concessione di 40mila euro di contributi economici per promuovere attività ricreative, culturali, sportive, artistiche, educative e scientifiche in centro storico. Si tratta del primo avviso di questo tipo a sostegno delle attività organizzate nel cuore della città. I progetti dovranno perseguire fini di pubblico interesse, con particolare focus su iniziative che arricchiscano, promuovano o valorizzino gli spazi pubblici del centro. Possono presentare domanda soggetti giuridici pubblici o privati, con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali. I progetti dovranno essere realizzati tra il 1° luglio e il 31 ottobre entro le mura del centro storico, in spazi all’aperto e al chiuso.

Come detto, l’ammontare complessivo è di 40.000, che potrà essere incrementato dall’amministrazione comunale. Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: [email protected], indicando nell’oggetto ’Avviso pubblico per la concessione di contributi/agevolazioni economiche volti a promuovere attività culturali, sportive e altre iniziative da svolgersi nel centro storico del Comune di Prato - Servizio Ambiente e Energia, Centro Storico, Datore di Lavoro’. Le domande devono essere presentate entro il 12 giugno.

Regolamento completo on line.