Il Valdimontone vola su ’Anda e Bola Air’. Nerozzi con i capelli rosa per un Palio da favola

Il Valdimontone ricorda a tutti che ha vinto un "Palio da favola". E lo fa con un corteo che ha visto il centro e i giardini della Lizza riempirsi sin dalle 15 di giovani e adulti che si portavano dietro palloni, cartelli, volantini, scarpe e cappelli. Preparativi di un fiume di gioia rosa che è sfociato poi in Piazza del Campo. Chi ha potuto si è vestito e ha dato vita a scene che hanno visto come principale obiettivo la rivale. A cui sono stati ricordati gli anni dall’ultimo successo, i Palii che non è riuscita a conquistare.

"49 volte rosa", il cartello che dava il là ad un corteo dove, anche chi ha i capelli bianchi e avrebbe fatto una bella fatica a spostarsi per tanti metri, ha potuto partecipare e goderselo. C’era un bel trenino con i contradaioli più avanti negli anni, fra cui l’ex priore Bernardino Chiantini che ne ha 89 suonati. Tutta la Contrada unita, dai bambini piccoli, agli adolescenti, agli adulti. Che grazie al volo di Gingillo su Anda e Bola hanno staccato il biglietto per il paradiso. A proposito: c’era persino una compagnia aerea fondata per l’occasione, nel corteo, la ’Anda e Bola airlines’. Con hostess che distribuivano biglietti a viaggiatori... dell’avversaria. Ma anche al capitano vittorioso. Aldo Nerozzi si è presentato con un look insolito per lui perché i capelli se li era tinti di rosa. Lo stesso ha fatto, ma con la folta barba, il priore Alberto Benocci. Si godevano lo spettacolo insieme a Gingillo che ha scritto nell’albo d’oro la sua quarta vittoria in Piazza dopo Bruco, Tartuca e Lupa.

Poteva mancare nel corteo l’icona pop che il 16 agosto si è affacciata dalla finestra di palazzo d’Elci? Madonna, naturalmente. Eccola, allora, mentre balla con il cappello in testa circondata dai suoi boys. Ha fatto il giro del mondo il video che la star ha pubblicato su Instagram rendendo omaggio al Palio e alla città dove ha spento le candeline per i suoi 67 anni. C’era infatti la torta a forma di bambola Labubu realizzata appositamente per Madonna solo che il volto, questa volta, era quello di Gingillo. Per restare in tema, un cartello ricordava la frase ’Madonna? Per me è l’Assunta’.

Zoccoli dipinti d’oro, quelli di Anda e bola. Come si addice ad un cavallo che ha vinto alla velocità della luce. E che barbaresco e staff della stalla si sono coccolati per tutto il tempo. Seguito dal Drappellone di De Grandi e dal popolo dei Servi.