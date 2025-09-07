Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Paracadutista mortoGelaterie ToscanaCarlo Acutis miracoliChiude negozioMeteo previsioniIncidente Marradi
Acquista il giornale
CronacaGiovane muore travolto da un’auto. Aveva 26 anni ed era di Poggibonsi
7 set 2025
MARCO BROGI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Giovane muore travolto da un’auto. Aveva 26 anni ed era di Poggibonsi

Giovane muore travolto da un’auto. Aveva 26 anni ed era di Poggibonsi

La tragedia si è consumata all’alba in via Porpora a Milano dove il ragazzo risiedeva fin da piccolo

A sinistra il luogo della tragedia, a destra la vittima Matteo Barone di 26 anni

A sinistra il luogo della tragedia, a destra la vittima Matteo Barone di 26 anni

Per approfondire:

Avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni. Il futuro di Matteo Barone, originario di Poggibonsi, dove ancora risiedono alcuni suoi parenti, si è sgretolato all’alba di ieri in una strada di Milano non lontana dal centro. Matteo è stato travolto da un’auto e trascinato per 37 metri. Per lui, purtroppo, non c’è stato scampo. Alla guida c’era un altro ragazzo, un poliziotto fuori servizio. E’ risultato positivo all’alcol test ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Matteo, grande appassionato di musica, stava tornando a casa a piedi dopo una serata trascorsa con amici.

Erano le 5,30, da li a poco sarebbe spuntato il giorno che Matteo non ha fatto in tempo a vedere. Stava percorrendo via Porpora, nella zona di Piazzale Loreto, ed era ormai a 500 metri da casa. La casa in una traversa di via Porpora dove abitava con i genitori, trasferitisi a Milano quando Matteo era piccolo. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato investito sulle strisce. L’impatto è stato violentissimo. Il ragazzo è stato trasportato in condizioni disperate al Policlinico ed è morto poco dopo. Tutto questo mentre la polizia locale stava ancora effettuando tutta una serie di accertamenti sulla dinamica del tragico incidente, sentendo anche alcuni testimoni. Dall’etilometro a cui è stato sottoposto il giovane poliziotto, in servizio in un commissariato milanese, è emerso un valore tra 0,5 e 0,8 grammi di etanolo per litro di sangue. Di conseguenza, è stato tratto in arresto e portato nel carcere di San Vittore. Sembra che anche lui stesse rientrando dopo una festa con amici. I destini dei due coetanei si sono incrociati in via Porpora con esito drammatico. La triste notizia si è diffusa rapidamente anche in Valdelsa, dove vivono alcuni parenti di Matteo, nato a Poggibonsi, ma che a Poggibonsi ricordano in pochi, avendo cambiato città quando era ancora un bimbo Matteo aveva una faccia allegra. Le foto sui social raccontano di un giovane con tanta voglia di vivere e di inventarsi un futuro. Un futuro che si è spezzato all’alba di un sabato di settembre, insieme al suo sogno di diventare un cantante rap, lasciando nella disperazione i genitori, i parenti, gli amici e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata