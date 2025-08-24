Giallo di Castellina in Chianti. L’incidente probatorio sarebbe in dirittura d’arrivo

E’ ripiombato nel silenzio il caso dell’anziana di Castellina in Chianti, Franca Genovini, 85 anni, trovata morta il 7 agosto 2024 nella sua abitazione in viale IV novembre. La procura ha confermato che ci sono due donne di 25 e 36 anni, indagate in concorso per omicidio doloso pluriaggravato, rapina pluriaggravata e autoriclaggio. E che alcuni oggetti d’oro sono stati venduti, si tratterebbe di monili che la donna portava spesso. Il compro oro dove sono stati piazzati (di questo sono accusate entrambe) non era neppure distante da Castellina, si trova a Poggibonsi. Ci si interroga da tempo però in paese anche sul possibile ritrovamento di denaro appartenuto all’anziana in pertinenze che erano nella sua disponibilità. Ma a quest’ultimo riguardo non c’è alcuna conferma da parte della procura che continua lavorare nel massimo riserbo.

La sensazione, comunque, è che l’indagine sia davvero agli sgoccioli. Non potrà durare all’infinito, viene da pensare, l’incidente probatorio collegiale chiesto ed ottenuto dall’avvocato difensore di un’indagata relativamente all’accertamento delle cause del decesso. Iniziato nell’ottobre scorso, il 9 per l’esattezza, "presenta plurimi e particolari elementi di complessità", si legge in una nota del capo dell’Ufficio Andrea Boni.

Non è da escludere che in autunno il paese possa dare finalmente l’ultimo saluto a quella pensionata molto attiva, punto di riferimento della parrocchia di San Salvatore. Religiosissima. Potrà riposare così accanto al marito, nel cimitero di Castellina.

La.Valde.