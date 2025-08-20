Anziana trovata morta in casa, svolta un anno dopo: indagine per omicidio

Castellina in Chianti (Siena), 20 agosto 2025 – La morte di Franca Genovini, 85 anni, aveva destato grande scalpore a Castellina in Chianti: era il 7 agosto 2024 e la donna venne trovata morta in casa, su una sedia. Ma quello che poteva sembrare il triste epilogo della vita di una donna, molto nota e amata in paese, punto di riferimento della parrocchia, con il passare del tempo è diventato un giallo. Nei mesi la salma era rimasta bloccata dalla magistratura, segno che qualcosa evidentemente non tornava. Ora si apprende che c’è stata una svolta clamorosa, confermata dal procuratore della Repubblica di Siena Andrea Boni.

L’indagine infatti è diventata per omicidio doloso pluriaggravato in concorso, rapina aggravata e autoriciclagggio. Due le donne iscritte nel registro degli indagati.

Il giorno dopo la scoperta del cadavere fu disposta l'autopsia; fin dall’inizio fu notata la mancanza di alcuni gioielli, un elemento di forte sospetto, suffragato dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza comunali e da altri elementi che avevano permesso di appurare che le due indagate avevano venduto dei gioielli della Genovini a un “compro oro” di Poggibonsi.

Nel frattempo dall’autopsia sono emersi elementi che facevano sospettare una morte violenta: per questo l’accertamento medico-legale venne sospeso per consentire l’estensione degli accertamenti alle due indagate.

Una situazione complessa, che in questi mesi è passata da ispezioni nella casa della vittima e sulla sua auto, perquisizioni e sequestri a carico delle indagate, infine a ottobre la richiesta della difesa di una delle due di un incidente probatorio che è tutt’ora in corso. La salma della povera anziana non è ancora stata liberata proprio per le indagini in corso.