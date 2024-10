Anziana morta: è giallo. La donna trovata senza vita due mesi fa. Intervento dei Ris

Castellina in Chianti (Siena), 10 ottobre 2024 – A distanza di due mesi dal ritrovamento del cadavere si tinge di giallo la morte di Franca Genovini, l’85enne di Castellina in Chianti trovata morta nella sua abitazione in un caldo giorno di agosto. Nelle ultime ore i carabinieri del Ris hanno effettuato ulteriori rilievi nell’appartamento della pensionata, la sagrestana della parrocchia del paese.

Rilievi scientifici per accertate se effettivamente la morte è avvenuta per cause naturali. Come sembrato in un primo momento. Una presenza, quella dei militari, notata da numerosi passanti, che hanno visto gli uomini del Ris salire le scale del palazzo dove viveva la donna, rinvenuta priva di vita il 7 agosto scorso. La pensionata non dava notizie di sé da qualche giorno ed era stato dato l’allarme. Quando arrivarono i carabinieri l’anziana era seduta su una sedia: ma per lei, purtroppo, non c’era più niente da fare. Era morta da diverse ore, forse addirittura da qualche giorno.

I funerali di Franca Genovini non sono stati ancora celebrati. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questo fa pensare che ci siano altri elementi da chiarire sulle cause del decesso di questa ultraottantenne molto conosciuta in paese. La donna dava una mano a tenere in ordine la chiesa ed era molto religiosa. Non perdeva una messa e non si tirava mai indietro quando c’era da aiutare il parroco nelle piccole cose quotidiane.

Il 7 agosto, visto che la pensionata sembrava scomparsa nel nulla, era state avvertite le forze dell’ordine. Poco dopo il corpo della anziana era stato trovato nell’appartamento, a due passi dal centro, dove l’anziana signora abitava da sola. Stranamente però, nonostante siano passati oltre due mesi dalla sua morte, i funerali non ci sono ancora stati. Un rinvio a data da destinarsi che fa sorgere qualche dubbio, alimentato dai nuovi accertamenti fatti in queste ore dai carabinieri del Ris nell’appartamento della donna.

Come dire, insomma, che le indagini vanno avanti per fare completa luce su una vicenda che ha molto scosso la comunità locale. Cause naturali o ci potrebbe essere qualcos’altro dietro la morte di Franca Genovini? Un interrogativo a cui stanno cercando di dare una risposta gli inquirenti. Le indagini sono coperte dal massimo riserbo e nulla traspare, ma la sensazione è che ci vorrà ancora del tempo per risolvere il giallo della morte dell’85enne di Castellina in Chianti.