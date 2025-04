Riqualicazione finita. Sopralluogo Regione

Alloggi Erp: sopralluogo dell’assessora regionale alle Politiche sociali e alla casa Serena Spinelli a Poggibonsi e a Colle di Val d’Elsa. Conclusi gli interventi per la riqualificazione di 44 alloggi. "Sono soddisfatta - ha detto - sia per il rispetto dei tempi previsti che per la qualità degli interventi". Ieri la visita ai cantieri dei due centri valdelsani interessati dalle operazioni finanziate con i fondi del Pnc, il Piano nazionale complementare al Pnrr. Nel lotto d’intervento anche tre alloggi pubblici nel comune di Monteriggioni. "Tutto ciò ha permesso - spiega Spinelli - un notevole progresso dal punto di vista energetico e ha migliorato le condizioni di sicurezza e l’abitabilità. Un investimento complessivo di oltre 1,3 milioni di euro. I risultati di Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi dimostrano l’importanza di questa opportunità per intervenire con decisione nella riqualificazione degli immobili e dei contesti abitativi Erp". "Siamo di fronte – ha aggiunto il presidente della Regione, Eugenio Giani – a un piano organico di riqualificazioni che testimonia l’impegno della Regione per un diritto fondamentale. L’esito dei sopralluoghi conferma che tutte le opere previste dal Pnrr e dal Pnc stanno procedendo nei modi e nei tempi attesi e che rappresentano un investimento fondamentale ed economicamente rilevante nell’edilizia residenziale pubblica che compie dunque un deciso salto di qualità". Gli alloggi visitati dall’assessora Spinelli sono 24 in piazza Danimarca a Bellavista di Poggibonsi e 20 in via Veneto a Colle. Insieme agli interventi previsti dal Pnc, grazie al Piano casa regionale, attualmente in Toscana è in corso la realizzazione di 135 nuovi alloggi Erp, mentre il ripristino degli alloggi sfitti ha già riconsegnato circa 400 alloggi".