Pic-nic di primavera, dove andare. I luoghi più belli della Toscana per mangiare all'aria aperta

Firenze, 2 aprile 2025 – Pic nic di primavera, dove andare? Il maltempo questo inverno ci è andato pesante, ma la bella stagione è ora alle porte. Dopo mesi in cui uscire non è stato semplice, la voglia di mangiare all’aria aperta è tanta, che siano i classici tramezzini, la torta pasqualina, o magari una bella grigliata. Che sia la scampagnata del 25 aprile o la grigliata di Pasquetta, durante i ponti di primavera le aree pic-nic in Toscana dove trascorrere una bella giornata in compagnia di familiari e amici non mancano. Attrezzate con tavolini, panchine, e spesso pure i barbecue, da usare sempre con attenzione e rispetto. Ecco le migliori.