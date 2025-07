Arezzo, 12 luglio 2025 – L’Oratorio della parrocchia di Soci viene premiato come oratorio dell’anno

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato di Arezzo, ha premiato l’oratorio di Soci, Bibbiena, come

Oratorio dell’anno, riconoscendone “la dedizione, la creatività e la capacità di seminare speranza

ogni giorno, nel segno del Vangelo e dello sport come scuola di vita”.

Nelle motivazioni si legge: “Per l’impegno costante e appassionato nell’essere punto di riferimento

educativo, aggregativo e spirituale per i giovani del territorio. L’Oratorio di Soci rappresenta un

modello di comunità viva, capace di accogliere, ascoltare e accompagnare bambini, ragazzi e

famiglie nel cammino della crescita attraverso il gioco, lo sport, la condivisione e la fede”.

A ritirare il premio è stato lo stesso Parroco Don José, che tra poco festeggerà a Soci anche il suo

ventesimo anno di sacerdozio.

Don José ha commentato: “Un premio gratificante perché è una riconoscenza all’impegno mio e

di tante persone che insieme crediamo a questo progetto di fraternità in Cristo perché l’Oratorio

non è soltanto uno spazio ricreativo o un semplice luogo di socialità, è uno spazio di inclusione e

di crescita e maturità nella fede in Dio. Questo premio è uno stimolo e incoraggiamento per me e per tutti i volontari, giovani e bambini per continuare con entusiasmo perché sappiamo che quando si fa del bene, quando si semina con amore, i frutti arrivano sempre”.

Il parroco di Soci racconta così il suo operato nel paese: “Voglio dare ai giovani un orizzonte

nuovo nella consapevolezza che tutti possiamo trasformare e cambiare il mondo per mezzo

dell’amore reciproco, la compassione e la fede, che quando è vissuta diventa forza e riempia di

speranza i nostri progetti soprattutto in un mondo appiattito, tante volte vuoto, dove andare in

profondità non è facile. Ma dobbiamo provarci ogni giorno, abbiamo una grande sfida davanti nel

mondo d’oggi e l’Oratorio ci fa capire che abbiamo delle grandi opportunità, perché i giovani hanno

fame e sete di Dio e della sua bellezza, che ci circonda in ogni momento ma che va saputa

scoprire”.

Don José è arrivato in Italia dall’Argentina nel 2011 per studiare Teologia Spirituale nel Teresianum

a Roma. A partire dall’anno 2012 comincia a lavorare pastoralmente a Soci, dove è stato vice-

parroco di Don Fabrizio fino al 2014 per poi tornare nel suo paese natale dove è diventato Parroco;

poi, segno di una volontà superiore, nel 2017 torna inaspettatamente a Soci e diventa il suo

Parroco. Studioso di teologia spirituale, unisce un fare gentile a una grande energia interiore che

ha messo tutta a disposizione di questa comunità casentinese dal passato operoso.

Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli commenta: “Una bellissima notizia, un premio straordinario

che ha un grandissimo valore per tutti noi poiché riguarda i giovani, il loro futuro, perché coinvolge

una comunità, un progetto di valore che agisce per il bene delle giovani generazioni in un’ottica di

fratellanza, amore, accoglienza e inclusione. Un grazie di cuore a Don José e ovviamente a Don

Fabrizio che aveva posto le basi per tutto questo”.