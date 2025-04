Colle, scoppia l’emergenza affitti: "Scarsa tutela legale e lentezza"

Sulla questione affitti, canone concordato ed emergenza affitti che si è venuta a creare a Colle entra nel merito Ramona Valceanu, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) per le province di Siena e Arezzo. Valceanu dalle colonne del nostro quotidiano vuole evidenziare la necessità di aggiornare i valori minimi e massimi degli affitti nella Valdelsa. Questi valori, determinati dagli Accordi Territoriali, variano in base alla tipologia ed allo stato degli immobili. Un loro aggiornamento potrebbe incentivare il mercato delle locazioni nella zona. In particolar modo nella direzione degli affitti a canone concordato, auspicati maggiormente da Valceanu. "Attualmente, nella Valdelsa, si registra una significativa quantità di appartamenti sfitti – afferma Ramona Valceanu –. Secondo un report della FIAIP, a Colle ci sono circa 500 appartamenti vuoti. Questa situazione è attribuibile, in parte, alla "paura degli affitti" da parte dei proprietari, dovuta alla percezione di scarsa tutela legale e alla lentezza dei procedimenti di sfratto, che possono richiedere fino a un anno e mezzo". Valceanu propone, così, l’adozione di contratti a canone concordato come soluzione per rilanciare il mercato delle locazioni. Questi contratti, regolati dagli Accordi Territoriali, stabiliscono fasce di prezzo per gli affitti basate su diversi parametri, tra cui la zona e le caratteristiche dell’immobile. Ad esempio, nel Comune di Siena, l’Accordo Territoriale del 2023 prevede valori massimi e minimi del canone mensile per metro quadro in linea con il mercato libero, offrendo agevolazioni fiscali sia ai proprietari che agli inquilini. "In Valdelsa – continua la presidente della Fiaip – non sono stati aggiornati questi accordi. Molti di questi accordi sono datati e non rispecchiano più le attuali condizioni del mercato immobiliare. Un aggiornamento degli Accordi Territoriali, con il supporto delle amministrazioni locali, potrebbe incentivare i proprietari a offrire i loro immobili in locazione a canoni più accessibili, beneficiando al contempo di agevolazioni fiscali. Purtroppo Colle ha preso un’altra strada ed anche l’ultimo caso di cronaca ne è una dimostrazione". "Questo approccio potrebbe contribuire a ridurre il numero di appartamenti sfitti e a soddisfare la domanda abitativa nella Valdelsa – conclude –. In sintesi, l’aggiornamento dei valori degli affitti e la promozione di contratti a canone concordato rappresentano strumenti fondamentali per rivitalizzare il mercato delle locazioni nella Valdelsa, offrendo vantaggi sia ai proprietari che agli inquilini".

Lodovico Andreucci