Giovani e mondo del volontariato. Bando del Cesvot e i progetti senesi

Trentamila euro, per finanziare i sei progetti senesi vincitori del bando ‘Siete presente. Giovani e associazionismo’ pensato per sostenere il ricambio generazionale nel mondo del volontariato. "L’iniziativa è importante – dice l’assessore Micaela Papi –: una delle sfide più significative che si trova ad affrontare il terzo settore è il coinvolgimento di giovani. La carenza di nuovi volontari si avverte anche a Siena e deve essere colmata con programmi mirati, con una vera promozione della cultura e con idee come questa che valorizzino il protagonismo giovanile". A proporre il bando, Cesvot, con il finanziamento della Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Stanziati per l’intera regione 500mila euro. "Siamo alla quarta edizione – dichiara il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi –: un piccolo miracolo considerando che l’iniziativa riesce a mettere d’accordo tante Fondazioni. Siamo attenti al mondo del volontariato che non può vivere solo dello spirito solidaristico. E crediamo che i giovani possano essere agenti del cambiamento, non sono il futuro, ma il presente". Tanta la soddisfazione di Cesvot. "E’ necessario che le istituzioni e il volontariato lavorino in sinergia – affermai il presidente Luigi Piccosi – per andare incontro ai cittadini, in particolare ai giovani". "Dal territorio senese sono arrivati 22 progetti – aggiunge il presidente della delegazione di Siena, Benedetto Parisi – e tutti avrebbero meritato l’approvazione". I progetti vincitori: ‘NextAbilitiy-Nuove prospettive per il futuro’, ente capofila associazione Senese Down (A.Se.Do.); ‘Riqualificazione sinergica’, ente capofila Collettivo Piranha; ‘Giovani in Camp!’, ente capofila Arci La Società; ‘Radio Giovani-Comunicazione e Volontariato’, ente capofila Pro Loco Asciano-Aps, ente gruppo proponente Gruppo Fratres di Asciano; ‘Giovani e Bandiera’, ente capofila associazione turistica Pro Loco Sinalunga; ‘Recitando coralmente’, ente capofila Ensemble Flos Vocalis. Angela Gorellini