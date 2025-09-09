Fra sport e natura, torna il Giro del lago di Chiusi il 21 settembre

Il prossimo 21 settembre il Giro del Lago di Chiusi festeggia la sua 16esima edizione. Si tratta di un appuntamento sentitissimo in tutto il Centro Italia, grazie al suo percorso praticamente condiviso fra Toscana e Umbria attraverso il suo tracciato che percorre in senso orario il perimetro del lago.

Una giornata, quella della terza domenica di settembre, all’insegna del podismo perché il pool di organizzatori presieduto dal Gs Filippide (quello della Strasimeno) proporrà oltre alla prova competitiva di 18 km anche il giro del lago nordic walking, poi la camminata di 16 km intorno al lago di Chiusi e una passeggiata non competitiva di 8 km circa sul sentiero della bonifica.

Il percorso è molto selettivo, come chi ha già preso parte alla gara negli anni scorsi sa bene. Non mancano le difficoltà come la salita di un chilometro e mezzo verso la frazione di Vaiano, dopo l’8° km e gli ultimi 3 km su sterrato nel finale, spesso decisivi ai fini della classifica finale.

Epicentro della corsa è la località Cabina Lago, adiacente al ristorante "Da Gino" a Chiusi, da dove verrà dato il via alle ore 8.30, con il nordic walking e la camminata di 16 km seguite alle 9.30 dalla prova competitiva e dalla passeggiata di 8 km. Alle ore 12 inizieranno le premiazioni, riservate ai primi 5 uomini e donne e ai vincitori di ogni categoria.

Per partecipare la quota di iscrizione ammonta a 20 euro per le prove competitive (corsa e nordic walking), 16 euro per la camminata e 8 euro per la passeggiata di 8 km, tutte fino al 19 settembre. Chi vorrà aderire nel weekend dovrà versare un piccolo surplus. Sarà anche possibile iscriversi contemporaneamente al Giro del Lago di Chiusi e alla Maratonina di Fabro dell’1 novembre al costo cumulativo di 28 euro. Gadget di partecipazione: canotta per corsa e nordic walking e maglietta per le camminate, entrambe con disegno dell’artista chiusina Roberta Betti. Per informazioni: Comitato Organizzatore, https://girolagochiusi.it/