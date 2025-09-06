Festival dello Sport. Promozione dei club

Un’interessante vetrina per le società del territorio di Poggibonsi, darà il via alla nuova stagione agonistica. È il Festival dello Sport, in programma oggi e domani nelle strade e nelle piazze del centro storico. I club impegnati nella promozione delle varie discipline - pattinaggio, calcio, pallavolo, basket, tennis, nuoto, ginnastica artistica, tennistavolo e altro ancora – saranno protagonisti di una due giorni per illustrare alla popolazione le loro attività, grazie agli stand e anche, laddove possibile, ad allestimenti per permettere agli interessati di avvicinarsi agli sport proposti per l’occasione. "Un modo per valorizzare le tante opportunità presenti nella nostra città e per ringraziare le società, i professionisti, i volontari, le famiglie", spiega la sindaca Susanna Cenni.

Aggiunge in proposito l’assessore allo sport, Filippo Giomini (nella foto): "Insieme all’impegno sull’impiantistica, che ci vede costantemente operativi, altrettanto importante è sostenere la diffusione della pratica sportiva come forma di crescita. Questo significa lavorare per implementare le opportunità anche di sport ‘libero’ e per valorizzare l’immenso tessuto associativo". Domani, 7 settembre, il momento clou della rassegna: dalle 18 i sodalizi che hanno aderito – all’incirca quindici realtà sportivi con i loro addetti ai lavori – presenteranno le squadre e a ogni componente dei singoli team in passerella sarà donato un gadget. Il Festival dello Sport si svolge nel contesto della manifestazione Sbaraccando, il mercatino dei negozi - iniziato giovedì e in programma fino a domani - voluto dall’associazione Viamaestra Centro Commerciale Naturale con il patrocinio del Comune di Poggibonsi.

Paolo Bartalini