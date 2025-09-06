Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaSuicidio assistitoBalneazione Forte dei MarmiVendemmiaMorta Linda TomeiLocale vip Santanchè
Acquista il giornale
CronacaFestival dello Sport. Promozione dei club
6 set 2025
PAOLO BARTALINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Festival dello Sport. Promozione dei club

Festival dello Sport. Promozione dei club

Una bella occasione oggi e domani in centro per conoscere le offerte sul nostro territorio.

L’assessore allo posrt Filippo Giomini ricorda anche l’impegno del Comune sull’impiantistica sportiva

L’assessore allo posrt Filippo Giomini ricorda anche l’impegno del Comune sull’impiantistica sportiva

Per approfondire:

Un’interessante vetrina per le società del territorio di Poggibonsi, darà il via alla nuova stagione agonistica. È il Festival dello Sport, in programma oggi e domani nelle strade e nelle piazze del centro storico. I club impegnati nella promozione delle varie discipline - pattinaggio, calcio, pallavolo, basket, tennis, nuoto, ginnastica artistica, tennistavolo e altro ancora – saranno protagonisti di una due giorni per illustrare alla popolazione le loro attività, grazie agli stand e anche, laddove possibile, ad allestimenti per permettere agli interessati di avvicinarsi agli sport proposti per l’occasione. "Un modo per valorizzare le tante opportunità presenti nella nostra città e per ringraziare le società, i professionisti, i volontari, le famiglie", spiega la sindaca Susanna Cenni.

Aggiunge in proposito l’assessore allo sport, Filippo Giomini (nella foto): "Insieme all’impegno sull’impiantistica, che ci vede costantemente operativi, altrettanto importante è sostenere la diffusione della pratica sportiva come forma di crescita. Questo significa lavorare per implementare le opportunità anche di sport ‘libero’ e per valorizzare l’immenso tessuto associativo". Domani, 7 settembre, il momento clou della rassegna: dalle 18 i sodalizi che hanno aderito – all’incirca quindici realtà sportivi con i loro addetti ai lavori – presenteranno le squadre e a ogni componente dei singoli team in passerella sarà donato un gadget. Il Festival dello Sport si svolge nel contesto della manifestazione Sbaraccando, il mercatino dei negozi - iniziato giovedì e in programma fino a domani - voluto dall’associazione Viamaestra Centro Commerciale Naturale con il patrocinio del Comune di Poggibonsi.

Paolo Bartalini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata