Festa de l’Unità con Bonafè e Carletti

"La politica che unisce", questo il tema dell’intervista di Alessandra Sardoni, giornalista de La7, a Simona Bonafè, deputata del Pd. È stata l’apertura della Festa de L’Unità che si tiene ad Abbadia San Salvatore, che ha registrato una presenza considerevole di cittadini. Era in programma anche la presenza dell’eurodeputato Pd Dario Nardella, che non è potuto intervenire per un impegno imprevisto. Più spazio dunque per l’intervista a Bonafè e ad Agnese Carletti, sindaco di San Casciano dei Bagni e presidente della Provincia. Un dibattito che ha toccato i grandi temi di attualità delle politica nazionale con qualche accenno anche alle problematiche locali. Presenti Niccolò Volpini e Sauro Mambrini, rispettivamente sindaco e segretario comunale del Pd di Abbadia San Salvatore.

La Festa de L’Unità di Abbadia San Salvatore, che chiuderà i battenti domenica prossima attestandosi tra le più lunghe di quelle realizzate in provincia, ha un programma misto. Non solo dibattiti politici, ma confronti su altri temi di forte interesse per la zona. L’appuntamento clou della Festa è sicuramente quello di giovedì prossimo quando al Club 71 - nei giardini del locale sono attivi gli stand gastronomici - è in programma l’intervento del presidente della Regione Eugenio Giani che, per l’Amiata e Abbadia San Salvatore, ha riservato tante attenzioni. Il tema che verrà trattato - con inizio alle 17 - è quello cruciale delle aree interne.