Ennesimo guasto a una tubatura. Abitazioni a secco da domenica

Mancanze di acqua e ricorso ai punti di approvvigionamento provvisori, le cisterne a disposizione dei cittadini, in via delle Magnolie e in via delle Rose a Poggibonsi. Alcune delle traverse lungo la via Chiantigiana, perlopiù sul lato sinistro della strada principale, procedendo verso Castellina, devono confrontarsi già da domenica con il serio problema. Per il quale sono in corso, ad opera dei tecnici della società Acque, le riparazioni per arrivare alla soluzione e quindi alla ripresa della regolare fornitura idrica.

Un ripristino completo che è previsto, si fa sapere dall’ente che gestisce il servizio per conto del Comune di Poggibonsi, "non prima della tarda mattinata del 2 settembre", ovvero oggi. Il personale è intervenuto in modo tempestivo per individuare il guasto e per effettuare le necessarie manovre sulla rete. Tutto con l’intento di circoscrivere l’estesa superficie interessata dal disservizio, che interessa da vicino le numerose famiglie della zona.

Ma il difficile posizionamento del guasto ha finito per determinare, due giorni or sono, il rinvio a ieri delle operazioni. Da tale scenario è emersa così la necessità di sistemare le cisterne in punti strategici per l’approvvigionamento di acqua. Fino a ieri pomeriggio si registravano ancora delle mancanze di acqua presso alcune utenze di via delle Magnolie e via delle Rose, oltre a pressioni ridotte in via del Salice, via del Casalino e via del Melograno. "Risultano invece superati i disservizi che avevano riguardato via del Chianti, via dei Mughetti, via dei Gigli e via dei Ciclamini", si spiega ancora da Acque spa. Che aggiunge: "L’intervento è particolarmente complesso, poiché il guasto è localizzato all’interno di una scarpata, sotto arbusti e vegetazione. Per questo motivo si è resa necessaria un’attenta messa in sicurezza del cantiere, insieme ad attività di accesso e predisposizione, prima di poter procedere con la riparazione vera e propria. Si segnala inoltre che, nel corso della notte e fino alle prime ore del mattino, il disservizio potrà nuovamente interessare anche le utenze di via del Salice, via del Casalino e via del Melograno". Nel chiedere scusa agli utenti per il disagio, Acque spa ricorda che per chiarimenti e aggiornamenti sui tempi di riparazione è disponibile il numero verde 800 983 389.

Paolo Bartalini