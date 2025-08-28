E’ stato inaugurato il campo sportivo

Il campo sportivo Lido Gagliardi di Monteroni d’Arbia è più bello e funzionale. Sono stati effettuati lavori di riqualificazione energetica e rinnovati gli spogliatoi. "E’ stato emozionante vedere così tante persone al taglio del nastro – afferma il sindaco Gabriele Berni- Grazie ad un contributo ministeriale di circa 500.000 euro e con la compartecipazione di risorse comunali per altri 148.000 del bilancio sono stati fatti interventi di efficientemente energetico e riqualificazione degli spogliatoi, con la realizzazione del cappotto termico, dell’impiantistica e l’installazione dell’impianto solare e fotovoltaico, la messa a norma e l’efficientamento energetico dell’ illuminazione dei campi sussidiari e la realizzazione dell’impianto di irrigazione del campo principale".

E infine: "Continua l’impegno della nostra amministrazione per migliorare gli impianti sportivi del nostro territorio, essendo lo sport un elemento centrale nella cultura di una comunità- conclude Berni-. Impianti come il Lido Gagliardi rappresentano luoghi di aggregazione importanti per rafforzare la socialità dei nostri giovani, ed è per questo che abbiamo voluto restituire ad una realtà significativa del nostro territorio come l’A.S.D Monteroni, che ringrazio per la loro preziosa collaborazione, un centro sempre più moderno ed efficiente"