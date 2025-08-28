Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta arancioneIncendio FirenzeMulta rifiutiLucio CorsiVota Miss Toscana
Acquista il giornale
CronacaE’ stato inaugurato il campo sportivo
28 ago 2025
MARCO BROGI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. E’ stato inaugurato il campo sportivo

E’ stato inaugurato il campo sportivo

Il campo sportivo Lido Gagliardi di Monteroni d’Arbia è più bello e funzionale. Sono stati effettuati lavori di riqualificazione energetica...

Il sindaco di Monteroni Gabriele Berni ha presenziato al taglio del nastro del campo sportivo ‘Lido Gagliardi’

Il sindaco di Monteroni Gabriele Berni ha presenziato al taglio del nastro del campo sportivo ‘Lido Gagliardi’

Per approfondire:

Il campo sportivo Lido Gagliardi di Monteroni d’Arbia è più bello e funzionale. Sono stati effettuati lavori di riqualificazione energetica e rinnovati gli spogliatoi. "E’ stato emozionante vedere così tante persone al taglio del nastro – afferma il sindaco Gabriele Berni- Grazie ad un contributo ministeriale di circa 500.000 euro e con la compartecipazione di risorse comunali per altri 148.000 del bilancio sono stati fatti interventi di efficientemente energetico e riqualificazione degli spogliatoi, con la realizzazione del cappotto termico, dell’impiantistica e l’installazione dell’impianto solare e fotovoltaico, la messa a norma e l’efficientamento energetico dell’ illuminazione dei campi sussidiari e la realizzazione dell’impianto di irrigazione del campo principale".

E infine: "Continua l’impegno della nostra amministrazione per migliorare gli impianti sportivi del nostro territorio, essendo lo sport un elemento centrale nella cultura di una comunità- conclude Berni-. Impianti come il Lido Gagliardi rappresentano luoghi di aggregazione importanti per rafforzare la socialità dei nostri giovani, ed è per questo che abbiamo voluto restituire ad una realtà significativa del nostro territorio come l’A.S.D Monteroni, che ringrazio per la loro preziosa collaborazione, un centro sempre più moderno ed efficiente"

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata