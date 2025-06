Cus Rugby: nuova casa. Ieri è stato inaugurato il campo ‘Tommaso Rizzi’

Non sarà più il ‘Sabbione’, finalmente. Dopo anni, anni e ancora anni di attesa, il Cus Siena Rugby ha una casa tutta nuova. Un campo verde dove combattere, esultare, sudare, inveire, giocare, con "quella gioia, quella spensieratezza e quella fantasia" che hanno sempre contraddistinto Tommaso Rizzi. Porterà presto il suo nome, il campo dell’Acquacalda. Ieri il Comune ha consegnato al presidente Michele Rizzi, fratello del nicchiaolo scomparso lo scorso anno, uno dei fondatori del movimento rugbistico senese, ‘le chiavi’ dell’impianto, riqualificato. "Il fatto che porterà il suo nome è motivo di gioia – le sue parole –: lo spirito di Tommaso, che ha sempre vissuto lo sport in maniera poco agonistica ma molto partecipativa, potrà essere trasmesso a tutti i ragazzi. Finalmente abbiamo a disposizione un impianto adeguato: siamo stati in sofferenza per anni nonostante i tanti giocatori dati alle sezioni nazionali. L’impossibilità di utilizzare la struttura ci ha costretto a interrompere l’attività giovanile e a trasferirci in realtà di provincia, in particolare a Colle, per sopravvivere. Siamo arrivati a questo punto dopo un percorso burocraticamente complicato. Poi, quando il Comune ha riacquisito gli impianti abbiamo dovuto aspettare i finanziamenti pubblici che sono arrivati tramite il Pnrr. I tempi sono stati davvero stretti: questo campo è uno dei primi portati in fondo in Itala, un orgoglio per la nostra città e questo sport". "Oltre all’intervento sul manto – ha aggiunto l’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè – abbiamo ampliato gli spogliatoi e i locali al servizio dell’infrastruttura sportiva. Un investimento di 700mila euro, di fondi Pnrr. Era importante per noi, concludere i lavori nei tempi stabiliti per restituire alla città l’ormai ex Sabbione, affidandolo al Siena Rugby Club 2000. Come amministrazione abbiamo ricevuto la richiesta di intitolare la struttura a Tommaso Rizzi, l’abbiamo condivisa e abbiamo approvato una delibera di giunta. Adesso dobbiamo attendere che l’iter si concluda in prefettura. Entro l’estate la città avrà anche una pista da skate e un’arrampicata: due strutture completamente nuove, che a Siena non si erano mai viste". Non era all’Acquacalda, ieri, Antonio Cinotti, volato in Irlanda. Ma il responsabile della sezione rugby del Cus ha affidato ai social tutta la sua gioia. "Venticinque anni di lavoro – ha scritto –: con il sostegno del Cus Siena e di tutte le amministrazioni che si sono succedute, per offrire un campo di cui non vergognarsi agli atleti del rugby senese. Passeggiando a Galway, ho finalmente un sorriso stampato. Dedicato ai giovani folli che hanno creduto ogni giorno nei loro sogni e che, diventati meno giovani, non hanno mai mollato… È buffo pensare che il nostro Sabbione diventi il ‘Masone’; mi ritrovo qui a pensare a quanto ci manchi Maso".

Angela Gorellini