Da giorni senz’acqua. Esplode la protesta

"Siamo senz’acqua da una settimana e i disagi sono pesanti. Abbiamo fatto presente la situazione ad Acquedotto del Fiora, ma senza risultato. Ho informato anche il sindaco, che si è dimostrato gentile e disponibile, ma purtroppo non può fare nulla. Così però non si può andare avanti, cosa aspettano a risolvere il problema?". Claudio Cavazzoni abita a Palazzo al Piano, una delle zone del comune di Sovicille dove i rubinetti di case e agriturismi sono a secco dal 14 agosto. Parla anche a nome delle famiglie della frazione, una quarantina in tutto, che da una settimana sono senza acqua potabile. A protestare è anche Michela Guerrini, ex candidata sindaco a Sovicille e ora in Consiglio comunale. "In una estate bollente come questa sia per il clima sia per la politica, siamo a due mesi dal voto regionale, gli animi si scaldano anche per i gravi problemi che nel mio comune molti hanno vissuto e stanno vivendo a causa della continua mancanza di acqua – lamenta Guerrini –. Intere frazioni sono a secco, le strutture ricettive sono costrette ad acquistare autobotti per far fronte alle loro necessità e a quelle di oltre 100 ospiti. Il sistema di gestione idrica, è proprio il caso di dirlo fa acqua, rimaniamo sbigottiti".

Acquedotto del Fiora sta tuttavia lavorando no-stop per il ripristino del servizio idrico: "Prosegue incessantemente da giorni, anche di notte e nei giorni festivi, il lavoro h24 dei tecnici di AdF e del personale delle ditte specializzate sulla rete idrica nelle zone di Palazzo al Piano, Poggiaccio, L’Asciano, Le Cetine, Montarrenti e La Castellina, nel comune di Sovicille".

"Il personale – fa sapere ancora AdF – è al lavoro senza sosta, con molteplici interventi in punti diversi della rete, per risolvere alcune problematiche molto complesse che stanno interessando le condotte in quell’area, puntando alla risoluzione complessiva del problema nel più breve tempo possibile e valutando tutte le opzioni possibili di intervento".