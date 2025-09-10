Concerto d’organo di Javier Artigas a Palazzo Pubblico

Rassegna ’Siena all’organo’, appuntamento organizzato dall’Associazione Siena Città della Musica con la collaborazione del Comune fissato per venerdì 12 settembre alle 19. Javier Artigas in concerto nel Palazzo Pubblico nella sala del mappamondo. "El felicissimo viaje del muy alto y muy poderoso Príncipe Don Philippe" è il suggestivo e intrigante titolo che ci porta nella Spagna del Cinquecento. Viaggio musicale che accompagna il primogenito dell’imperatore spagnolo Don Carlos attraverso le terre imperiali. I brani di autori quali Antonio de Cabeçón, Luis Venegas de Henestrosa, Antonio Valente, Jacques Moderne, Andrea Gabrieli e Jan Pieterszoon Sweelinck, scelti da un esperto quale Artigas, si coniugano alla perfezione con l’antichissimo organo della Sala del Mappamondo, costruito nel 1519 da Giovanni Piffero.

Il concerto sarà preceduto alle 18.30 da una introduzione storico-artistica alla sala del mappamondo e alla storia del prezioso strumento.

L’evento, con accesso dall’ingresso principale del Palazzo Comunale, è a ingresso libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima. Javier Artigas, nato a Saragozza, inizia la sua formazione alla Escolanía de Infantes del Pilar (Dr. José Vicente González Valle). Ha studiato organo e clavicembalo (Premio Extraordinario) con José Luis González Uriol e ha frequentato corsi monografici con M. Torrent, M. Radulescu, M. C. Alain, L. Rogg e K. Schnorr.