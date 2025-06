Colle guarda con fiducia al futuro. Sono in arrivo circa 500mila euro per restaurare la Torre di Arnolfo

Celebrazioni e Progetti a Colle di Val d’Elsa: Annunciati Investimenti Regionali per la Torre di Arnolfo. Grande entusiasmo a Colle di Val d’Elsa durante l’evento organizzato in Piazza Arnolfo per celebrare la straordinaria vittoria del team Pramac Racing nel Campionato del Mondo MotoGP 2024. La squadra, che ha radici salde nella Toscana industriale e sportiva, ha voluto condividere questo storico trionfo proprio nel cuore della città, tra applausi, sventolio di bandiere e il rombo simbolico dei motori. A rendere ancora più significativa la giornata è stato l’intervento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presente per omaggiare Pramac e il suo contributo al prestigio sportivo e tecnologico della regione. Presente anche l’assessore regionale Leonardo Marras. Giani non si è limitato alle celebrazioni: durante il suo discorso, ha colto l’occasione per annunciare un’importante notizia per la comunità locale. La Regione Toscana investirà infatti risorse concrete per la valorizzazione della Torre di Arnolfo, uno dei simboli più suggestivi di Colle di Val d’Elsa e punto di riferimento storico per l’intero territorio. A riportare e commentare con entusiasmo l’annuncio è stato il sindaco Piero Pii, che ha sottolineato come questo intervento rappresenti un segnale tangibile dell’attenzione regionale verso Colle e il suo patrimonio culturale. "La Torre di Arnolfo – ha dichiarato Pii – è non solo un simbolo architettonico, ma anche un ponte tra passato e futuro. Vederla oggetto di investimenti ci permette di restituirle centralità e dignità, anche in chiave turistica". I fondi regionali, secondo quanto anticipato, saranno destinati a interventi di restauro, messa in sicurezza e valorizzazione turistica della Torre, con l’obiettivo di renderla sempre più fruibile al pubblico e integrarla in un percorso di riscoperta culturale del centro storico colligiano. La sinergia tra sport, istituzioni e territorio ha dunque trovato espressione concreta in una giornata che ha saputo unire orgoglio sportivo e impegno per la cultura. Colle di Val d’Elsa, nel celebrare Pramac, guarda anche al futuro con occhi pieni di speranza e ambizione, riaffermandosi come una realtà capace di coniugare industria, storia e identità. Lodovico Andreucci