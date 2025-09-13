Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
Siena
13 set 2025
REDAZIONE SIENA
"Chiusura del ponte di Valiano, pesanti disagi alla circolazione"

"La chiusura del ponte di Valiano, cruciale per il collegamento tra Montepulciano, il resto della Valdichiana e l’Umbria, è diventata...

I consiglieri comunali Maccarone, Lazzerini, Andreozzi e Trabalzini del Gruppo Centrodestra e Indipendenti per Montepulciano

La chiusura del ponte di Valiano, cruciale per il collegamento tra Montepulciano, il resto della Valdichiana e l’Umbria, è diventata un caso politico. L’opera, sulla SP 10/B ’Lauretana’, è stata chiusa per lavori di rifacimento strutturale, che stanno causando pesanti disagi alla circolazione", affermano i consiglieri comunali Maccarone, Lazzerini, Andreozzi e Trabalzini del Gruppo Centrodestra e Indipendenti per Montepulciano. Che puntano il dito non solo sulla chiusura in sé, ma soprattutto sulla mancanza di opere concrete sulle strade alternative, e in una nota dichiarano che "la decisione di chiudere il ponte, con lavori previsti per una durata di circa otto mesi, ha messo in grave difficoltà i cittadini e gli operatori economici. La già fragile viabilità alternativa è sotto pressione, con percorsi che si sono trasformati in veri e propri imbuti; non parliamo solo di disagi, ma di un concreto rischio per la sicurezza, anche in previsione dell’arrivo della stagione autunno/invernale". Proseguono: "Molto grave la totale assenza negli anni di una costante manutenzione preventiva che avrebbe potuto evitare la chiusura totale, ma a rendere inaccettabile la situazione odierna è l’assenza di un piano organico di gestione della viabilità alternativa e di interventi mirati al miglioramento delle strade secondarie che ora devono sopportare un carico di traffico ben superiore alla loro capacità". Mentre la Provincia ha avviato i lavori, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le strade alternative, secondo i consiglieri, come la ’Traversa della Lauretana’ e via della Fornace, non avrebbero ricevuto gli adeguamenti necessari.

L’opposizione chiede un’immediata azione correttiva da parte delle amministrazioni locali e provinciali, sollecitando "un tavolo di confronto permanente per monitorare la situazione e intervenire con rapidità. La sicurezza e il benessere dei cittadini devono essere la priorità assoluta", e la gestione della viabilità non può essere affidata al caso o a soluzioni estemporanee".

