Chiara Festeggiante al top. La ventenne di Poggibonsi punta al titolo di Miss Italia

Festeggiante, di cognome e di fatto. Chiara Festeggiante (A sinistra nella foto insieme a Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024), 20 anni, studentessa di Poggibonsi è passata in cinque giorni dalla delusione per aver perso il titolo di Miss Toscana al fotofinish, alla gioia per la qualificazione tra le quaranta bellissime che la sera del 15 settembre si contenderanno lo scettro di Miss Italia. Le toscane saranno due: lei e Gaia Pardini, 23 anni di Pescia (Pistoia) che l’ha battuta allo sprint nella finale regionale dell’Elba.

Chiara, altalena di emozioni incredibili…"A Capoliveri ero molto delusa e ho pianto. Ma sono forte di carattere, mi sono detta che non dovevo mollare e ho giocato tutte le mie chances nelle semifinali di Numana. Ho cercato di far capire alla giuria la ragazza che sono, raccontandomi e anche con la prova di talento con un monologo. Ci sono riuscita e la felicità ora è tanta".

Occhi celesti, capelli biondi, alta quasi 1,80. Un’altra senese sulle orme di Ofelia Passaponti miss Italia 2024?"Stimo tantissimo Ofelia, è una ragazza bellissima e dai grandi valori che ha vinto con pieno merito. Come andrà a finire in finale non lo so. Certo è che lavoreremo molto durante questi giorni per prepararci all’ultimo atto che andrà in scena a Porto San Giorgio. Da oltre 200 ragazze siamo rimaste in quaranta e il gruppo è davvero di qualità. Ci sono tante ragazze bellissime".

Come è nata l’idea di partecipare alla competizione?"Da un mio cambiamento: da piccola giocavo con le macchinine e non le bambole ed ero abbastanza chiusa. Dopo il Covid sono molto cambiata anche a livello di socialità con gli altri. Mia madre mi ha iscritto agenzia di moda a Firenze e dopo ho deciso di partecipare a Miss Toscana".

La tua famiglia ha avuto un ruolo importante."Questa qualificazione la dedico a loro. Mio padre Umberto, mia madre Johana, mia sorella Patrizia, il mio fidanzato. Sono stati mesi di grandi sacrifici anche per loro. Questa è una bellissima parentesi ma non perdo di vista però i miei studi alla facoltà di Dietistica dell’Università di Siena e spero poi di specializzarmi in ambito pediatrico. Nel tempo libero faccio tanto sport sia in palestra che all’aria aperta e mi serve per scaricarmi. Ma ora – conclude Chiara Festeggiante – la testa è tutta per la finale. L’avventura si fa sempre più stimolante e dovrò dare oltre il mio massimo".

Tra le riserve delle quaranta ragazze finaliste ci sarà anche la senese Giulia Cavani, che ovviamente spera di poter partecipare alla gara.

Enrico Salvadori