Miss Italia. Chiara e Giulia sul podio toscano

Chiara Festeggiante, ventenne di Poggibonsi, e Giulia Cavani, ventiduenne di Siena, parteciperanno alle semifinali nazionali di Miss Italia. Sono giunte rispettivamente seconda a terza nella classifica di Miss Toscana, concorso che ha incoronato Gaia Pardini, 23 anni di Pescia. Trenta le partecipanti all’evento decisivo, condotto con la consueta bravura da Raffaello Zanieri e da Gaetano Gennai, ospitato per la prima volta all’Isola d’Elba, nel centro storico di Capoliveri. Chiara è stata superata allo sprint, però la piazza d’onore le ha consentito di accedere alla fase nazionale. Così come a Giulia Cavani, per il terzo gradino del podio. Prefinali in programma da oggi a Numana, nella Riviera del Conero. La finalissima, alla quale è ammessa direttamente Gaia Pardini insieme con le altre vincitrici del titolo regionale, si svolgerà sempre nelle Marche, a Porto San Giorgio, il 15 settembre.

Proprio dieci anni fa, Poggibonsi ha espresso la sua Miss Toscana: titolo conquistato nel 2015 da Francesca Bandini. Adesso la seconda piazza di Chiara Festeggiante. La classifica di Miss Toscana 2025 è completata dal quarto posto di un’altra valdelsana, Chiara Sebastio, ventunenne di Barberino Tavarnelle, che ha preceduto la lucchese Laura Russo. La nuova Miss Toscana Gaia Pardini era considerata tra le favorite, avendo già vinto il titolo di Miss Cinema che ora è passato a Francesca Barontini di Cerreto Guidi.

I lettori dell’edizione online de La Nazione hanno invece scelto, sempre tra le trenta finaliste, Miss LaNazione.it: primo posto a Sofia Ammannati di Vinci. Miss Elba alla viareggina Giada Carfora di 18 anni. Oltre a lei e a Francesca Barontini la squadra toscana alle prefinali di Miss Italia sarà composta dunque da Chiara Festeggiante di Poggibonsi, Giulia Cavani di Siena, Chiara Sebastio di Barberino Tavarnelle, Ludovica Pieraccioni di Regnano in Lunigiana - vincitrice del premio Gerry Stefanelli, patron di Syriostar, organizzatore di Miss Toscama - quindi Lucrezia Lunardi di Vinci, Aurora Bacciarelli di Ponsacco, Sara Covitto di Monte Argentario, Vittoria De Benetti di Vinci e Laura Russo di Lucca.