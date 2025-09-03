’La Notte Gialla’ sabato riscalda Colle

Colle di Val d’Elsa torna ad accendersi con La Notte Gialla, l’atteso appuntamento di settembre organizzato dall’associazione La Scossa. Un evento ormai entrato nella tradizione cittadina, che ogni anno richiama un pubblico numeroso, composto sia da residenti sia da visitatori. Sabato 6 si terrà la nona edizione della serata-evento che, dal 2016, colora di giallo le piazze di Colle Val d’Elsa, trasformando il suggestivo centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Un’intera città che si veste a festa per dare vita a una notte ricca di emozioni, colori e partecipazione. Il via nel pomeriggio, a partire dalle 16, con un programma pensato per coinvolgere il pubblico fin dalle prime ore. Giochi e attività dedicate ai bambini, intrattenimento per ogni fascia d’età e tante sorprese accompagneranno l’inizio della manifestazione. Le iniziative proseguiranno fino a notte fonda, tra musica, spettacoli e performance dal vivo. Sul palco principale di piazza Arnolfo saliranno Casa Abis – alias Stella Falchi e Gabriele Abis – attori e content creator seguitissimi sui social, noti per i loro sketch ironici e gli spettacoli teatrali.

A seguire, la stessa piazza si trasformerà in una discoteca a cielo aperto grazie a Rumba, il format musicale che fonde hit commerciali, reggaeton e successi millennials.

Come ogni anno, La Notte Gialla non si limiterà a piazza Arnolfo ma coinvolgerà anche le vie e le piazze circostanti, dando vita a un evento diffuso. In totale saranno presenti 8 palchi e oltre 50 artisti che si esibiranno dal vivo, garantendo un’offerta culturale e musicale variegata e continua, capace di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. Non mancherà l’aspetto enogastronomico, parte fondamentale della manifestazione. Lungo tutto il percorso sarà infatti possibile fermarsi per cenare, grazie ai numerosi punti ristoro che proporranno una selezione di piatti tipici locali. Tra le specialità da non perdere, spicca la Gota Cotta, celebre piatto della tradizione colligiana, molto apprezzato da residenti e turisti.