Torna la "Notte Bianca". Musica, cultura e comunità nella parte bassa di Colle

Il 27 giugno torna la Notte Bianca: musica, cultura e comunità nella parte bassa della città. Venerdì 27 giugno 2025 Colle di Val d’Elsa si prepara a vivere la sua Notte Bianca, uno degli eventi più attesi dell’estate, che quest’anno come di consueto si svolgerà nella parte bassa della città. Saranno protagoniste piazze e vie centrali come Piazza Arnolfo, Piazza Bartolomeo Scala, Piazza Unità dei Popoli e Piazza Sant’Agostino: un itinerario di festa che animerà il cuore commerciale di Colle, trasformandolo in un vivace centro di aggregazione. Musica dal vivo, spettacoli, esibizioni artistiche, mercatini e stand gastronomici faranno da cornice a una serata che si preannuncia ricca di energia e partecipazione. I negozi resteranno aperti fino a tardi, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e dinamica per cittadini e visitatori. Il sindaco Piero Pii ha sottolineato il significato dell’iniziativa: "Manifestazioni come la Notte Bianca non solo favoriscono l’aggregazione sociale, ma rivitalizzano anche il tessuto urbano della nostra città, specialmente nella parte bassa, che rappresenta un importante punto di riferimento per la vita quotidiana e il commercio locale." L’estate colligiana non si ferma alla Notte Bianca. Il Comune ha in programma numerose iniziative culturali e musicali. "Abbiamo già programmato una serie di eventi che spaziano dalla musica alla prosa, ma anche spensieratezza e divertimento – ha dichiarato Pii – tra cui Colluppolo, concerti con artisti di rilievo nazionale e altre attività pensate per sostenere concretamente le attività commerciali e dare slancio alla nostra economia urbana." Il sindaco ha voluto anche rivolgere un ringraziamento speciale a chi rende possibile la riuscita dell’evento: "Un grande grazie va a tutti gli organizzatori, alle associazioni che collaborano con entusiasmo e alle attività commerciali che supportano l’iniziativa. È solo grazie al lavoro di squadra che Colle riesce a offrire momenti così significativi per la comunità." Per consultare il programma completo, si invitano i cittadini a seguire il sito ufficiale del Comune e i canali social. La Notte Bianca sarà un’occasione per vivere Colle di Val d’Elsa tra spettacolo, socialità e riscoperta del territorio.

Lodovico Andreucci