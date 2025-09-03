A Poggibonsi torna ’Sbaraccando’. Shopping, sport e divertimento

Protagoniste le attività commerciali del centro storico e anche le società sportive di Poggibonsi. Due capitoli fondamentali per l’edizione 2025 di Sbaraccando – da domani a domenica – la manifestazione targata associazione ViaMaestra che dà il via agli eventi della nuova stagione dopo la pausa agostana. Il centro commerciale naturale, oltre a organizzare il tradizionale mercatino dei negozi nel cuore di Poggibonsi, ripropone a distanza di dodici mesi il Festival dello sport, la vetrina del fine settimana per le tante discipline rappresentate sul territorio: oltre al calcio, spazio al basket, al volley, al pattinaggio, al tennistavolo, alla ginnastica artistica. Un cartellone, voluto dall’associazione ViaMaestra in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti e il patrocinio del Comune, che assume il valore di un’importante occasione per sostenere il commercio di prossimità, il tessuto urbano e per offrire alla cittadinanza momenti di socialità e intrattenimento.

Durante i quattro giorni, le vie del centro si trasformeranno in un mercato a cielo aperto: i negozi aderenti esporranno la propria merce all’esterno, tra sconti speciali e promozioni, in un’atmosfera che si annuncia coinvolgente. "Sbaraccando è un appuntamento atteso dalla città, in grado di mettere in rete le attività commerciali e fornire un’esperienza di acquisto diversa. Il nostro obiettivo – dice Laura Martelli, presidente di ViaMaestra – è promuovere il centro come luogo vivo, accogliente e dinamico, in cui lo shopping si unisce alla cultura, allo sport e al tempo libero". Le principali piazze del centro storico ospiteranno quindi anche le realtà agonistiche, le dimostrazioni e i giochi, in un weekend pensato per avvicinare bambini, giovani e famiglie al mondo dello sport, con la possibilità di provare le discipline, dialogare con tecnici e istruttori e conoscere l’offerta sportiva locale. La manifestazione vedrà inoltre la presenza straordinaria del gruppo scout Alberto D’Albertis di Poggibonsi, con momenti ludico-educativi e di animazione, per coinvolgere i più piccoli in modo creativo e inclusivo. "Con la sua formula vincente – conclude l’associazione ViaMaestra –. Sbaraccando si conferma per la sua propensione a unire promozione economica, valorizzazione del territorio e partecipazione, trasformando il centro storico in uno spazio attrattivo".

Paolo Bartalini