Poggibonsi da valorizzare. Lunga serie di iniziative organizzate da ViaMaestra

Progetti per valorizzare il cuore della città, tra shopping a prezzi vantaggiosi, eventi dedicati alle società sportive locali e una nuova edizione della rassegna Poggibonsi di gusto. È pronto per una nuova partenza, con determinazione ed energia, il cammino dell’associazione ViaMaestra Centro commerciale naturale per il 2025 -2026. Cartellone ancora da formalizzare nelle date precise di tutti gli avvenimenti, però il lavoro non si è in pratica mai fermato per creare, da parte della presidente Laura Martelli e del suo team, le basi per un’altra stagione all’insegna del proficuo coinvolgimento di più realtà. Tutto con l’intento di offrire al tessuto commerciale di Poggibonsi delle opportunità di crescita, realizzando appuntamenti capaci di creare movimento all’interno delle strade e delle piazze che compongono la rete dei negozi nella superficie del centro storico. "Siamo all’opera nei dettagli organizzativi - spiega Laura Martelli - in modo da giungere a compimento con i programmi che uniranno intanto il mese settembre con il Natale. Già inserito per il momento in agenda Poggibonsi di gusto per il 14 settembre". E dal canto suo invece Sbaraccando (nella foto le bancarelle di fianco alle botteghe, secondo lo spirito tipico della manifestazione) tornerà in calendario con la volontà anche di collocare nel centro storico una "vetrina" per permettere ai club delle varie discipline che vorranno aderire di presentare alla comunità le iniziative e le attività per l’annata, si parli di calcio, basket, volley, tennistavolo - che a Poggibonsi vanta una tradizione prossima al mezzo secolo - e di altri sport rappresentati sul territorio da schiere di tesserati di ogni età e di giovanissimi atleti con le loro famiglie che costituiscono un notevole supporto. Dunque per gli eventi del centro storico un considerevole impegno d’équipe, frutto cioè della collaborazione tra le diverse componenti, dalla stessa ViaMaestra all’amministrazione comunale alle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio. E anche di soggetti che nel tempo si sono aggregati per fornire il loro apporto nella riuscita delle giornate, dei fine settimana oppure ancora di periodi con proposte di più ampio respiro come appunto in occasione delle Festività natalizie e di inizio anno, alle quali in via Maestra si comincia già a rivolgere il pensiero.

Paolo Bartalini