Notte Bianca a Poggibonsi. Arte di strada protagonista: "Così la città è attrattiva"

Dalla 19 di domani 12 giugno, fino alle 2 di notte, Poggibonsi vivrà la sua Notte Bianca all’insegna degli spettacoli e dello shopping con l’apertura straordinaria dei negozi. L’evento torna con un format rinnovato e con i consueti attori istituzionali: Via Maestra Centro Commerciale Naturale in collaborazione con Amministrazione Comunale, le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, Fondazione Elsa e numerose realtà culturali e sportive del territorio. Un cartellone nutrito, ispirato all’arte di strada, con la partecipazione di trampolieri, ballerine aeree, e un gran finale che ha per tema conduttore La Tempesta di William Shakespeare. Laura Martelli, presidente dell’Associazione Via Maestra: "Abbiamo creato un intenso programma. Ringraziamo le associazioni di volontariato sanitario e di Protezione civile impegnate nel gestire la sicurezza". La sindaca Susanna Cenni: "Un ringraziamento all’associazione Via Maestra e a tutte le realtà, le persone che partecipano alla costruzione della Notte Bianca. Un impegno collettivo per rendere la città attrattiva". L’assessora Lisa Valiani: "Un momento importante che deriva da un lavoro di comunità. Una formula giusta che il CCN è riuscito a creare nel tempo e che rappresenta un valore centrale". Dalle 19, Poggibonsi prenderà ad animarsi con la musica di Archi Mossi e con spettacoli nelle piazze a cura di Toscanina, Music Tribe e HB Music Farm Scuola Pubblica di Musica, oltre a un coinvolgente DJ set con musica anni Ottanta e Novanta. Le scuole di danza Ballet Academy, Centro Studi Danza e Sinfonia della Danza, presenteranno performance, mentre per il ballo, iniziando con il gruppo di Balla in Rosa, la serata proseguirà con il latino-americano, tango esibizioni e coreografie di gruppo a cura di DJ Sanchez, Mg Dance e Oblivion Tango. Nell’area pedonale di piazza Enrico Berlinguer giochi per bambini grazie a Terzo Studio e il format Gioca la Piazza, mentre una pista per le minimoto, con Moto Club Valdelsa, sarà la novità di piazza Giacomo Matteotti,. Le Bianche Presenze di Accademia Creativa accompagneranno i visitatori, con dolci ballerine sui trampoli e danzatrici aeree. La serata si concluderà in piazza Enrico Berlinguer con uno spettacolo ispirato alla Tempesta di Shakespeare, con giochi pirotecnici, trampolieri e trapezisti.

Paolo Bartalini