Teatri di Siena, la stagione. Un omaggio alla Terra con artisti internazionali

Siena si prepara a una nuova stagione teatrale all’insegna del successo. I Teatri di Siena hanno presentato ieri a Roma, presso l’aula consiliare “Giorgio Fregosi” di palazzo Valentini, la programmazione 2025-2026. La conferenza stampa si è tenuta con il patrocinio di Roma Capitale. La stagione è stata pensata dal Direttore Vincenzo Bocciarelli. Alla presentazione il vicepresidente della Città Metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, l’Onorevole Francesco Michelotti, il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, il Magistrato ordinario applicato alla Corte Costituzionale, Stefano Amore, il docente di diritto penale presso l’Università La Sapienza di Roma, Antonino Battiati, la Patrocinante in Cassazione, Patrizia Valeri, e molti degli interpreti che animeranno il cartellone senese.

La stagione, che prenderà il via il 14 ottobre e si concluderà ad aprile 2026 con oltre venti titoli in cartellone e quattro sezioni tematiche. Il sipario dei Teatri dei Rinnovati e dei Rozzi si aprirà su un parterre di artisti e registi prestigiosi del panorama nazionale e internazionale Peter Stein, Ferzan Özpetek, Ivan Cotroneo, Pierfrancesco Favino, Gabriele Lavia, Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Vittoria Belvedere, Cesare Bocci, Vanessa Gravina, Anna Valle, Maddalena Crippa, Moni Ovadia, Paola Quattrini, Gaia De Laurentis, Franco Branciaroli, Antonio Grosso, Marisa Laurito, Milena Miconi, Tiziana Foschi, Samuel Peron, Francesca Reggiani, Caterina Murino e Gianluigi Fogacci. Non mancheranno le grandi compagnie di danza come il Balletto di Roma e il prestigioso Royal National Ballet of Georgia. Per la gioia di grandi e piccini, tornerà in scena anche il musical con “Alice nel paese delle meraviglie”.

Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena: "Una stagione dedicata all’elemento Terra. Abbiamo scelto di ispirarci al mito di Apollo e Dafne, intrecciando classicità e contemporaneità in un cartellone che vuole essere spazio di riflessione e bellezza". Il teatro come fulcro di cultura e identità.

Il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, ha sottolineato l’importanza del teatro per la città: "Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha registrato una partecipazione straordinaria da parte del pubblico, con moltissimi spettacoli sold out, siamo felici di presentare una nuova stagione ancora più ricca e ambiziosa. Il teatro non è solo intrattenimento: è cultura, identità, dialogo. È un luogo dove Siena si racconta e si apre, dove le generazioni si incontrano e crescono. Questa programmazione conferma la nostra volontà di investire con convinzione nel potere trasformativo della cultura. Siamo una città che vive e crea bellezza, anche attraverso il palcoscenico".

La stagione si conferma come un ponte tra memoria e innovazione, tra radici locali e respiro internazionale, tra arte e pensiero. Un percorso che, dopo il record di presenze dell’edizione precedente, punta a rafforzare il ruolo dei Teatri di Siena come punto di riferimento nel panorama nazionale.