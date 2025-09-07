Centrodestra al rush finale. La Lega incassa il "no" dell’ex sindaco De Mossi

Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno già presentato le liste, Noi Moderati la sta completano, la civica di Tomasi ’È ora’ sarà presentata a breve, la Lega ha risolto l’enigma principale. L’ex sindaco Luigi De Mossi avrebbe sciolto nel pomeriggio di ieri le riserve: era stato contattato da Roberto Vannacci, l’ex generale ora eurodeputato che sta tirando le fila delle candidature in Toscana, ma alla fine ha declinato l’invito a entrare (verosimilmente da capolista) tra i candidati della Lega. Restano in lizza i nomi già circolati nei giorni scorsi che sono quelli di Luca Vannocci, Stefano Giorni, Moreno Giardini, Tiziana Pellegrini, Annamaria Chiantini, in attesa di individuare la terza donna necessaria per completare la sestina.

Attesa anche per Noi Moderati. Il commissario provinciale Sergio Falciani è in dirittura d’arrivo con la lista (lui non ne farà parte) e ieri sera era a Firenze all’incontro pre-elettorale con il leader nazionale Maurizio Lupi.

Già annunciate le sestine di Forza Italia (Lorenza Bondi, Elisabetta Pallecchi, Piero Ciofi, Eugenia Mellea, Giorgio Carletti, Antonio Lavecchia) e Fratelli d’Italia (Enrico Tucci, Linda Coppi, Andrea Marchetti, Barbara Stori, Fabio Papini, Carolina Roselli). Entro venerdì 12 l’ufficializzazione di tutte le candidature.

O.P.