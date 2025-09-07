Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Paracadutista mortoGelaterie ToscanaCarlo Acutis miracoliChiude negozioMeteo previsioniIncidente Marradi
Acquista il giornale
CronacaCentrodestra al rush finale. La Lega incassa il "no" dell’ex sindaco De Mossi
7 set 2025
ORLANDO PACCHIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Centrodestra al rush finale. La Lega incassa il "no" dell’ex sindaco De Mossi

Centrodestra al rush finale. La Lega incassa il "no" dell’ex sindaco De Mossi

Contattato da Vannacci come profilo civico, ha declinato la richiesta di candidarsi. In via di definizione la lista di Noi Moderati, da ufficializzare ’È ora’ di Tomasi.

Sopra la manifestazione alla Lizza, sotto Alice D’Ercole, segretario generale Cgil Siena

Sopra la manifestazione alla Lizza, sotto Alice D’Ercole, segretario generale Cgil Siena

Per approfondire:

Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno già presentato le liste, Noi Moderati la sta completano, la civica di Tomasi ’È ora’ sarà presentata a breve, la Lega ha risolto l’enigma principale. L’ex sindaco Luigi De Mossi avrebbe sciolto nel pomeriggio di ieri le riserve: era stato contattato da Roberto Vannacci, l’ex generale ora eurodeputato che sta tirando le fila delle candidature in Toscana, ma alla fine ha declinato l’invito a entrare (verosimilmente da capolista) tra i candidati della Lega. Restano in lizza i nomi già circolati nei giorni scorsi che sono quelli di Luca Vannocci, Stefano Giorni, Moreno Giardini, Tiziana Pellegrini, Annamaria Chiantini, in attesa di individuare la terza donna necessaria per completare la sestina.

Attesa anche per Noi Moderati. Il commissario provinciale Sergio Falciani è in dirittura d’arrivo con la lista (lui non ne farà parte) e ieri sera era a Firenze all’incontro pre-elettorale con il leader nazionale Maurizio Lupi.

Già annunciate le sestine di Forza Italia (Lorenza Bondi, Elisabetta Pallecchi, Piero Ciofi, Eugenia Mellea, Giorgio Carletti, Antonio Lavecchia) e Fratelli d’Italia (Enrico Tucci, Linda Coppi, Andrea Marchetti, Barbara Stori, Fabio Papini, Carolina Roselli). Entro venerdì 12 l’ufficializzazione di tutte le candidature.

O.P.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata