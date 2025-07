Casa del Corto. I residenti uniti spengono il rogo

Un’intera frazione unisce le forze per spegnere un violento incendio (nella foto) che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di martedì in piena campagna a Casa del Corto, frazione di Piancastagnaio. Un incendio che ha interessato un’area coltivata di quasi due ettari. Il proprietario, residente presso il podere Santa Teresa, Giovanni Boffa, ex vigile del fuoco della Caserma di Piancastagnaio, stava lavorando alla trebbia del grano nella sua proprietà.

L’innesco della macchina trebbiatrice, che ha provocato una scintilla, è stato la causa e l’inizio del fuoco che complice le alte temperature, si è propagato nell’area adiacente. Come detto, la prontezza del vicinato e l’ausilio di cinque mezzi meccanici ha permesso di poter domare in poco tempo le fiamme, mentre i vigili del fuoco sono arrivati immediatamente per impedire il propagarsi delle fiamme assieme ai tanti volontari della frazione. In un post via social, l’ex vigile del fuoco, rivolgendosi ai vicini della comunità, ha ringraziato gli ex colleghi scrivendo: "Veramente siamo un paese (Piancastagnaio) fortunato ad avere un presidio dei vigili del fuoco efficiente e pronto a intervenire immediatamente nel momento bisogno".

Un raro esempio di solidarietà all’interno della comunità pianese, che ancora una volta si è dimostrata pronta nell’aiutare chi si trova in un momento di difficoltà.

Giuseppe Serafini