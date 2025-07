Abitazione in fiamme a Solomeo. In tre finiscono all’ospedale

In tre sono finiti in ospedale, con il sospetto che potessero essere rimsti intossicati dal fumo provocato dall’incendio della loro abitazione. Incendio che hanno provato a contenere, utilizzando un estintore, ma che, invece, ha finito per estendersi in tutto l’ingresso di casa. Di fronte all’impossibilità di arrestare l’avanzata delle fiamme, i residenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo.

La squadra, partita della sede centrale di Perugia ha raggiunto rapidamente l’abitazione, tra Ellera e Solomeo, evacuando i presenti e provvedendo a contenere le fiamme. Il fuoco, come detto, hanno interessato in particolare la zona centrale dell’abitazione, con maggiore coinvolgimento dell’ingresso.

Tre degli occupanti dell’appartamento, che hanno tentato inizialmente di spegnere l’incendio utilizzando un estintore portatile, prima che sul posto arrivassero i vigili del fuoco, una volta messi in sicurezza sono stati affidati al personale sanitario del 118. Visitati sul posto in un primo momento, su disposizione degli operatori del primo soccorso, ne è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia per essere sottoposti ad accertamenti sanitari, a causa della possibile inalazione di fumi tossici derivanti dalla combustione di arredamenti e suppellettili andati distrutti.

Una volta raggiunta l’abitazione, l’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco che hanno dovuto constatare come nell’incendio avesse perso la vita il gatto di famiglia. Completate le operazioni di spegnimento, sono stati disposti gli accertamenti tecnici finalizzati a quantificare i danni strutturali conseguenza di fiamme e alte temperature. A conclusione del sopralluogo, i vigili del fuoco non hanno rilevato danni “profondi“ all’appartamento interessato dall’incendio, ma l’abitazione, in via precauzionale, è stata comunque dichiarato temporaneamente inagibile per motivi di sicurezza e per consentire le necessarie operazioni di bonifica. Il resto della palazzina, rende noto il comando dei vigili del fuoco, è risultato agibile e non si è resa necessaria l’evacuazione degli altri alloggi. In corso gli accertamenti per chiare le origini del rogo.