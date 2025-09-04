Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Cronaca
CronacaCalamità e prevenzione. Raddoppiate le risorse per la Protezione Civile
4 set 2025
MARCO BROGI
Cronaca
Calamità e prevenzione. Raddoppiate le risorse per la Protezione Civile

La sindaca Cenni: "Gli eventi atmosferici sono sempre più frequenti . Serve un impegno sempre crescente per questo abbiamo aumentato i soldi".

La squadra della Protezione. Civile, il Comune di Poggibonsi ha stanziato 17mila euro per far fronte alle emergenze

Una città più sicura nella malaugurata ipotesi di calamità naturali. Il Comune di Poggibonsi ha raddoppiato le risorse per la Protezione civile, mettendo a disposizione più fondi per la rete di associazioni cittadine che ne fanno parte. "Le nostre associazioni di volontariato sono sempre in prima linea e sono da sempre uno dei pilastri del sistema comunale di protezione civile – afferma la sindaca Susanna Cenni- A tutti i volontari e le volontari il nostro enorme ringraziamento per la disponibilità, la competenza e la serietà con cui operano. Un impegno sempre crescente anche perché gli eventi, prima di tutto atmosferici, che richiedono l’attivazione del sistema sono sempre più frequenti. L’impegno richiesto è maggiore e maggiore sarà il nostro supporto". Scendendo nei particolari, l’investimento da parte dell’amministrazione è di circa 17mila euro (annuali), uno stanziamento più che raddoppiato rispetto ai precedenti 7 mila euro. Del sistema di Protezione civile comunale, coordinato dalla Polizia Municipale del comando cittadino, fanno parte la Vab Valdelsa, la Pubblica Assistenza, l’Anpana, la Misericordia di Poggibonsi, a cui si aggiungerà a breve la Misericordia di Staggia. Una rete molto efficace e attiva tutti i giorni su più fronti.

"Il tema della protezione civile è sempre fra i più attuali – afferma ancora la sindaca di Poggibonsi – e il sistema deve perennemente evolvere per essere pronti a rispondere a situazioni particolari. In questi mesi l’amministrazione ha strutturato una organizzazione operativa interna che vede coinvolti tutti i servizi comunali. Specifiche risorse sono state destinate alle associazioni di volontariato e anche per il rafforzamento delle attrezzature e il potenziamento del Centro Operativo Comunale in via Alessandro Volta. Altrettanto importante- conclude Cenni- è il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine su cui siamo a lavoro per un programma di azioni utile all’informazione e alla sensibilizzazione sulle tematiche di protezione civile e sui comportamenti corretti da tenere in caso di allerta o di emergenza. Un modo per essere più consapevoli e partecipi di un sistema di protezione di cui tutti e tutte facciamo parte".

