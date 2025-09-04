Calamità e prevenzione. Raddoppiate le risorse per la Protezione Civile

Una città più sicura nella malaugurata ipotesi di calamità naturali. Il Comune di Poggibonsi ha raddoppiato le risorse per la Protezione civile, mettendo a disposizione più fondi per la rete di associazioni cittadine che ne fanno parte. "Le nostre associazioni di volontariato sono sempre in prima linea e sono da sempre uno dei pilastri del sistema comunale di protezione civile – afferma la sindaca Susanna Cenni- A tutti i volontari e le volontari il nostro enorme ringraziamento per la disponibilità, la competenza e la serietà con cui operano. Un impegno sempre crescente anche perché gli eventi, prima di tutto atmosferici, che richiedono l’attivazione del sistema sono sempre più frequenti. L’impegno richiesto è maggiore e maggiore sarà il nostro supporto". Scendendo nei particolari, l’investimento da parte dell’amministrazione è di circa 17mila euro (annuali), uno stanziamento più che raddoppiato rispetto ai precedenti 7 mila euro. Del sistema di Protezione civile comunale, coordinato dalla Polizia Municipale del comando cittadino, fanno parte la Vab Valdelsa, la Pubblica Assistenza, l’Anpana, la Misericordia di Poggibonsi, a cui si aggiungerà a breve la Misericordia di Staggia. Una rete molto efficace e attiva tutti i giorni su più fronti.

"Il tema della protezione civile è sempre fra i più attuali – afferma ancora la sindaca di Poggibonsi – e il sistema deve perennemente evolvere per essere pronti a rispondere a situazioni particolari. In questi mesi l’amministrazione ha strutturato una organizzazione operativa interna che vede coinvolti tutti i servizi comunali. Specifiche risorse sono state destinate alle associazioni di volontariato e anche per il rafforzamento delle attrezzature e il potenziamento del Centro Operativo Comunale in via Alessandro Volta. Altrettanto importante- conclude Cenni- è il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine su cui siamo a lavoro per un programma di azioni utile all’informazione e alla sensibilizzazione sulle tematiche di protezione civile e sui comportamenti corretti da tenere in caso di allerta o di emergenza. Un modo per essere più consapevoli e partecipi di un sistema di protezione di cui tutti e tutte facciamo parte".