’Belcanto age’, la grande lirica debutta stasera a Montisi

Tutto pronto per l’attesissimo festival “Belcanto Age”, appuntamento dedicato alla gloriosa tradizione del Belcanto in programma a Montisi e Montalcino da oggi a mercoledì 27, con inizio sempre alle 20. Organizzato in collaborazione con la Pro Loco Giostra di Simone e il contributo dell’amministrazione comunale di Montalcino, “Belcanto Age” nasce per celebrare la bellezza della musica lirica e la ricchezza culturale e storica della Toscana.

Primo appuntamento questa sera a Montisi nel teatro della Grancia, che a causa delle recenti piogge verrà utilizzato in sostituzione del Giardino San Martino, con un concerto interamente dedicato a Gioachino Rossini, che vedrà ospiti gli allievi dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” dell’edizione 2025 con il patrocinio della Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, accompagnati al pianoforte da Beatrice Bartoli.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 23, alla Rocca di Montalcino, dove verrà eseguita la celebre Petite Messe Solennelle di Rossini, nella versione per due pianoforti e armonium. I cantanti solisti sono scelti fra gli allievi dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”. La direzione sarà affidata ad Andrea Foti, con Andrea Severi al pianoforte e l’esecuzione del Coro Harmonia Cantata diretto da Raffaele Puccianti.

Gran finale mercoledì 27 in collaborazione con il festival Paesaggi Musicali Toscani: nella chiesa del complesso di Sant’Agostino a Montalcino, andrà in scena il concerto dal titolo “Un’alma innamorata”, interamente dedicato a Georg Friedrich Händel. Protagonisti l’Ensemble Arsenale Sonoro, diretto da Boris Begelman, e il soprano Francesca Aspromonte.