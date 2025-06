Americani innamorati di Siena. Tutti i dati dell’osservatorio

Si è parlato di turismo alla Giornata dell’Economia in Camera di Commercio. Andrea Favaretto, direttore Centro Studi Sintesi, ha presentato il report sul turismo senese elaborato con i contributi di Confcommercio Siena, Confesercenti Siena e Camera di Commercio di Arezzo-Siena con il sostegno economico della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e la partecipazione del Comune di Siena.

In provincia di Siena, nel 2024, le presenze sono aumentate del +1,3% 5.459.543 (65,5% stranieri - 34,5% italiani). I comuni con il maggior numero di presenze nel 2024 sono stati Siena (1.088.285 presenze, 19,9%), San Gimignano (516.739 presenze, 9,5%), Chianciano Terme (469.839 presenze, 8,6%), e Montepulciano (309.584 presenze, 5,7%).

Nel 2024, i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri nella provincia di Siena sono stati gli Stati Uniti d’America (766.642 presenze, 18,1%), la Germania (595.243 presenze, 14,1%), la Gran Bretagna (291.606 presenze, 6,9%) e la Francia (275.030 presenze, 6,5%).

Nel primo trimestre 2025, le presenze totali sono state 562.945. Di queste 52,8% in strutture alberghiere e 47,2% in extra- alberghiero. I turisti italiani rappresentavano il 56,7% (318.970) e gli stranieri il 43,3% (243.975). Rispetto allo stesso periodo del 2024, le presenze totali nel primo trimestre 2025 hanno registrato un calo dell’8,7%. Le presenze italiane sono diminuite dell’11,7% e quelle straniere del 4,4%.

Alla fine del primo trimestre 2025, le imprese attive nella filiera turistica erano 3.030, con un aumento dell’1,0% rispetto al primo trimestre 2024, ma un calo dell’1,3% rispetto al primo trimestre 2019. Predominanza di bar e ristoranti (1.613 imprese, 53%), seguiti dalle strutture ricettive (878 imprese, 29%).

Nel primo trimestre 2025, gli addetti della filiera turistica sono diminuiti del 2,4% rispetto al primo trimestre 2024, attestandosi a 15.949, rappresentando il 16,4% degli addetti totali della provincia. Sulle dinamiche del settore nel 2025. Per quanto concerne la variazione di fatturato per il 2025, il 13 % degli operatori lo prevede in crescita, il 33,5% in diminuzione e il 50,5% degli operatori prevede un fatturato stazionario.

Per la seconda metà del 2025 (luglio-dicembre), il 52,0% degli operatori non prevede variazioni sostanziali nel fatturato rispetto allo stesso periodo del 2024. Il 19,5% è ottimista, mentre il 18,5% è pessimista.

Per quanto riguarda la clientela straniera nel primo semestre 2025, si stima che rappresenti il 38% del totale. Le previsioni di variazione rispetto al primo semestre 2024 per i turisti stranieri sono le seguenti: Francia: -0,1% , Germania: -2,9% , Gran Bretagna: -3,3% e Stati Uniti: -3,3% Sono diversi i fattori che, secondo i ”sentiment” degli operatori influenzeranno l’attività turistica: l’incertezza internazionale dazi e guerre e la crisi e il rallentamento di alcuni mercati.