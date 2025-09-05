Al via calcio e tennis. Rivive il ’Santa Lucia’

La nuova San Gimignano del calcio e del tennis questa volta fa sul serio e volta pagina. Dopo il terremoto, ovvero il fallimento di promesse non mantenute da parte del Sangi Fc, si cambia davvero e si guarda al futuro che è già oggi e che promette bene. Sia nel calcio che nel tennis. Per ridare alla città delle torri, San Gimignano patrimonio dell’umanità, il prestigio e la memoria culturale che si merita.

Porte e cancelli riaperti al villaggio sportivo del Santa Lucia sia sul rettangolo verde del nuovo calcio neroverde preso in mano dalla cordata di appassionati delle torri e sia sulla terra rossa del tennis con la nuova gestione agonistica 25-’26 affidata per un anno alla associazione Asd Tc Poggibonsi con alla guida il presidente Luciano Pignattai. Che da stasera alle 17 comincia la stagione sportiva. Tutto pronto con brindisi a calici alzati e taglio del nastro al nuovo Tennis e presentazione ufficiale del programma dei lavori ai soci e agli allievi della scuola tennis della maestra Teresa Vezzana. Pronti via fra un rovescio e l’altro con lezioni dal 15 settembre a tutto il popolo della racchetta.

"Siamo davvero soddisfatti – spiega il presidente Luciano Pignattai – di poter offrire agli appassionati del tennis sangimignanesi l’opportunità di ricominciare la pratica del loro sport. Abbiamo partecipato al bando per la gestione degli impianti di San Gimignano – precisa ancora –, con spirito di aiuto sportivo verso gli appassionati tennisti della città mettendo a disposizione la nostra organizzazione ed esperienza. Sarà proprio questa l’occasione per incontrare soci, famiglie e semplici appassionati, ma anche i comuni cittadini per dare un avvio, con i rappresentanti dell’amministrazione comunale a una serata di festa tutti insieme". Informazioni e iscrizioni tel. 0577-933422.

Romano Francardelli