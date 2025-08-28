Abbazia d’America “Far far west.... Calamity Jane!“

Torna il musical nello scenario dell’Abbazia di San Galgano. Domani alle 21,15 (ingresso libero con posti prenotabili), in scena "Far far west… Calamity Jane!" commedia inedita in atto unico, scritta e diretta da Clara Cosci. Grazie alla collaborazione con il Comune di Chiusdino e la Fondazione San Galgano, l’Associazione Accademia di Canto Moderno di Siena torna nel suggestivo tempio a cielo aperto, con lavoro originale che, questa volta, trascina il pubblico in una storia fatta di indiani e cowboys. In una località sperduta e quasi deserta del west, ci si annoia finché un avvenimento eccezionale arriva a scaldare gli animi: la bella Dakota, di origini indiane, viene rapita dalla sua tribù di appartenenza. In città si assolda così Calamity Jane, per risolvere la questione.

In un susseguirsi di scene brillanti popolate da personaggi bizzarri e divertenti, ogni tassello giungerà al suo posto, offrendo al pubblico un messaggio all’insegna dell’inclusione dove le differenze sono ricchezza e opportunità. Un grande cast di oltre trenta cantanti-attori dà vita ad uno spettacolo curato fin nei minimi dettagli, che avrà come colonna sonora alcuni dei brani più amati del repertorio pop degli anni ’60 e ’70. "Far far west… Calamity Jane" è il diciassettesimo lavoro teatrale inedito dell’Accademia di Canto Moderno, associazione culturale senese priva di scopo di lucro, che nasce nel 2006 nella volontà di diffondere la cultura musicale, in particolar modo la disciplina del canto, e le arti dello spettacolo.

L’Accademia di Canto Moderno è un’associazione Culturale priva di scopi di lucro, nata nel 2006 come centro di studi specialistico per il canto e la voce. Promuove una formazione in ambito musicale rivolta agli adulti, adolescenti e bambini (propedeutica vocale). Oltre alla formazione, negli anni di attività, è andato fortemente evidenziandosi l’aspetto sociale dell’Accademia che si contraddistingue come centro di incontro per gli allievi che possono condividere gli ideali e la passione per la musica. Tale aspetto è anche favorito dalle numerose occasioni di spettacolo che sono organizzate dall’associazione e che vedono gli allievi protagonisti.

Massimo Biliorsi