A Monteroni l’equiraduno dell’Anno Santo

Il sindaco Gabriele Berni e l’assessore Giulia Timitilli hanno partecipato mercoledì alla presentazione dell’Horse Green Experience 2025-Equiraduno dell’Anno Santo che si è tenuta presso il Senato della Repubblica nella Sala Caduti di Nassirya.

Organizzata da Final Furlong in collaborazione con Omnia Vatican Rome, Università degli Studi di Firenze – DAGRI, Simtur e Natura Cavallo, e con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, l’iniziativa condurrà cavalieri e amazzoni lungo le vie storiche di pellegrinaggio per giungere a Roma e partecipare all’udienza con Papa Francesco.

"L’iniziativa si inserisce nel Giubileo 2025 – dichiara Gabriele Berni – e sarà un lungo percorso attraverso la Francigena e le altre vie di pellegrinaggio europee, che il 1° maggio farà tappa a Monteroni d’Arbia con un evento che vedrà anche il coinvolgimento della Tenuta di Suvignano, l’Azienda sottratta alla mafia più grande del centro Italia".

Lungo tutto il cammino, i diversi gruppi di cavalieri e amazzoni si uniranno progressivamente, formando un corteo sempre più numeroso e solenne verso la meta finale che sarà a Roma in Piazza San Pietro il 14 maggio. "Il 1° maggio -afferma Timitilli - sarà un’occasione per creare incontri con municipalità, scuole, diocesi ed università, attraverso iniziative culturali, religiose e volte alla sensibilizzazione del turismo sostenibile, una giornata che stiamo organizzando grazie alla collaborazione ed alla partecipazione delle Associazioni del territorio".

"L’Horse Green Experience 2025 – conclude il sindaco – si propone come pellegrinaggio, ed anche come un’esperienza di crescita personale e collettiva, capace di unire spiritualità, storia e tutela dell’ambiente. In questo contesto il cavallo è simbolo di turismo sostenibile e del rapporto tra mobilità e natura".